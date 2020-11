COVID-19: plus de 3400 cas et 69 décès de plus au pays

Le Canada comptait jeudi après-midi 3415 cas de COVID-19 de plus ainsi que 69 morts supplémentaires.

Le pays cumule ainsi, depuis le début de la crise, 280 476 infections et 10 754 pertes de vie.

C’est l’Ontario qui a signalé le plus de contaminations, jeudi, soit 1575 cas ainsi que 18 morts. La province la plus populeuse recense au total, depuis le début de la crise, 89 784 personnes infectées et 3293 décès.

Le Québec a pour sa part comptabilisé 1365 nouveaux cas et 42 fatalités, dont neuf survenues au cours des 24 dernières heures. Le Québec a le bilan le plus lourd de la fédération avec ses 119 894 cas et ses 6557 décès.

Le Manitoba a ajouté 474 contaminations à son bilan ainsi que neuf morts. Jusqu’ici, la province de l’ouest cumule 9782 infections et 132 pertes humaines.

Enfin, le Nouveau-Brunswick a rapporté un cas.

Selon la santé publique canadienne, il y a actuellement plus de 43 000 cas actifs d’un océan à l’autre. Les dernières données nationales montrent des moyennes quotidiennes de 4015 nouveaux cas (du 4 au 10 novembre). De plus, 54 668 personnes ont subi un test de dépistage. De ce nombre, 5,8 % des analyses ont conclu à des résultats positifs (du 1 au 7 novembre).

«Le Canada a besoin d'un effort collectif pour appuyer et assurer l'intervention en santé publique jusqu'à la fin de la pandémie, tout en tenant compte des conséquences sanitaires, sociales et économiques», a dit l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

«Pour ce faire, nous devons maîtriser de nouveau la COVID-19 en réduisant le nombre de nos contacts étroits autant que possible et en suivant toujours les mesures de santé publique à la lettre: restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, maintenez une distance physique, portez un masque au besoin, et respectez les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces», a-t-elle ajouté dans sa déclaration quotidienne.

La situation au Canada:

Québec: 119 894 cas (6557 décès)

Ontario: 89 784 cas (3293 décès)

Alberta: 35 545 cas (383 décès)

Colombie-Britannique: 19 239 cas (284 décès)

Manitoba: 9782 cas (132 décès)

Saskatchewan: 4326 cas (29 décès)

Nouvelle-Écosse: 1134 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 356 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 298 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 23 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 11 cas

Nunavut: 3 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 280 476 cas (10 754 décès)