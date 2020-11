COVID-19: tests négatifs pour trois députés bloquistes

Les trois députés du Bloc québécois qui ont subi un test de dépistage de la COVID-19 après que le leader de la formation eut été déclaré positif ont reçu un résultat négatif.

C’est ce qu’a indiqué le parti, jeudi soir, en confirmant de plus que l’équipe du leader parlementaire Alain Therrien a aussi pu pousser un soupir de soulagement en apprenant qu’ils n’avaient pas contracté le virus.

Par contre, ils vont tous demeurer en isolement préventif comme le demandent les autorités de la santé publique.

Rappelons que le Bloc québécois avait annoncé le 6 novembre dernier qu’Alain Therrien, député de La Prairie, avait été déclaré positif à la COVID-19. Il s’était ensuite placé en isolement dans sa résidence dans sa circonscription de la Rive-Sud de Montréal.

Le 18 septembre dernier, c’est le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, qui avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Quelques jours plus tôt, sa femme ainsi qu’un employé du parti avaient été déclarés positifs. La quasi-totalité des députés bloquistes avait dû se placer en isolement préventif lorsque la nouvelle était tombée.