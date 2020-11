Dépister les voyageurs dans les aéroports serait inefficace, selon la CDC

Les programmes de dépistage de la COVID-19 dans les aéroports par la prise de température et la déclaration de symptômes n’aident pas à identifier les cas, révèle un nouveau rapport du US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ce rapport, réalisé par l’organisme américain responsable de la protection de la santé aux États-Unis, se penchait sur les programmes de dépistage utilisés dans les aéroports américains jusqu’à la mi-septembre, rapporte CNN.

Ces mesures ont été mises en place par la CDC en janvier dernier pour les passagers en provenance de certains pays dans lesquelles le taux de transmission du coronavirus était élevé.

Entre le 17 janvier et le 13 septembre, 766 000 voyageurs ont été dépistés aux États-Unis.

Parmi ceux-ci, près de 300 ont rempli les critères d’évaluation et 35 ont passé un test de la COVID. Seulement neuf voyageurs ont obtenu un résultat positif.

Le programme a donc permis d’identifier environ un cas sur 85 000 voyageurs dépistés par la prise de température et la déclaration de symptômes, selon CNN.

La CDC a conclu que ce programme générait une utilisation intensive de ressources et avait un taux de détection des cas qui était bas.

Selon le rapport, plusieurs raisons expliquent pourquoi ce type de dépistage utilisé dans les aéroports ne fonctionne pas.

CNN mentionne notamment la grande variété des symptômes qui sont communs à d’autres infections, le nombre élevé de personnes asymptomatiques, le fait que les passagers peuvent décider de cacher des symptômes et l’accès aux informations sur les voyageurs qui est limité.

Le CDC a mis fin à son programme le 14 septembre.

L’organisme a plutôt choisi de se concentrer sur la communication avec les passagers pour faire la promotion des mesures préventives.