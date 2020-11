Femme de 22 ans disparue dans le Centre-du-Québec

Une femme de 22 ans de Nicolet, dans le Centre-du-Québec, est introuvable depuis mercredi et la police demande l’aide du public pour la retrouver.

Saviluk Jessica Gentes a été vue pour la dernière fois dans le secteur du rang Saint-Joseph, à Sainte-Perpétue, vers 2h30 du matin, mercredi.

«Elle pourrait se trouver à Sainte-Perpétue ou les environs. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a affirmé le Sûreté du Québec (SQ) par communiqué.

PHOTO COURTOISIE/Sûreté du Québec

Ayant les cheveux bruns et les yeux verts, cette femme mesure environ1,53 m (5 pi).

«La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau de couleur lilas et bleu, des jeans bleus ainsi que des chaussures noires avec un logo Nike blanc. Elle pourrait aussi porter un chandail Kangourou de couleur bourgogne ou noire et avoir avec elle un sac à main, fait à la main, en coton gris avec des motifs petits pois gris foncés. Il y a une pochette brune en cuir à l’avant du sac et la ganse en bandoulière est en nylon», a précisé la SQ.

Saviluk Jessica Gentes parle français et anglais.

Toute personne qui l’aperçoit devrait contacter le 911, tandis que ceux qui ont des informations à son sujet peuvent appeler confidentiellement la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.