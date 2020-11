Fermeture des écoles et mesures resserrées à Wemotaci

Les deux écoles de Wemotaci, en Mauricie, se retrouvent dans l'obligation de fermer leurs portes de façon préventive.

Les élues et les membres de la communauté de Wemotaci, avec la collaboration de la santé publique régionale, travaillent à la vitesse grand V pour éviter la propagation du coronavirus sur son territoire.

Deux nouveaux cas confirmés à la COVID-19 ont été recensés dans les dernières heures. Ce sont deux employés du centre administratifs qui ont été infectés. Seize autres personnes sont en isolement et en attente de résultat.

Il faut dire que le centre administratif de la communauté est un lieu extrêmement fréquenté. La bâtisse, à l'exception du bureau de poste, est fermée. La désinfection complète des points de surface est en cours.

Les deux écoles sur le territoire, Nikanik et Seskitin, ont dû être fermées par mesure préventive jeudi midi, et ce, pour le reste de la semaine. La santé publique et les élues vont réévaluer la situation d'ici le 16 novembre.

Les principaux défis de la petite communauté sont l'éloignement, l'accès aux services de santé et surtout, la promiscuité engendrée par la surpopulation dans les maisons et appartements.

L'enjeu de l'accès aux soins de santé n'est pas négligeable. Des infirmières offrent des services sur le territoire de la communauté, mais s'il doit y avoir hospitalisation, l'hôpital le plus près est à La Tuque, soit à 1 h 30 de route sur un chemin de terre. Pour l'instant, les personnes infectées se portent bien.

Rappelons que lors de la première vague, la communauté atikamekw, située au nord de La Tuque, avait réussi à éviter la propagation sur son territoire. Depuis le début de la pandémie, 5 cas au total à Wemotaci.