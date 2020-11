Gel de taxes résidentielles pour les Montréalais

Malgré la pandémie, la Ville de Montréal dépose en 2021 un budget de 6,166 G $, soit une baisse de 1,5 M$ comparativement au budget record de l’an dernier.

À elle seule, la rémunération des fonctionnaires s’élève à 2,5 G$ cette année, ce qui représente 40,9 % des dépenses de fonctionnement. Elle est en hausse de 142 M$ par rapport à 2020, notamment en raison d’une augmentation des charges de retraite.

Le budget de la sécurité publique se maintient plus de 1 G$, dont 679 M $ pour la police, en hausse d’environ 15 M$. Une quinzaine de militants pour le définancement de la police ont d’ailleurs fait irruption avant la conférence de presse de la mairesse de Montréal Valérie Plante sur le budget, au marché Bonsecours, pour réclamer un désinvestissement. «Police partout, justice nulle part; no justice no peace, defund the police”, ont-ils entonné.

Parmi les nouvelles dépenses de la Ville, on note une enveloppe de 50 M$ pour la relance économique. La Ville investira aussi 9 M$ pour la réduction de la tarification du transport collectif : elle demande à l’Autorité régionale de transport métropolitaine (ARTM) de mettre en place en juillet 2021 une réduction de 50 % du tarif réduit pour les personnes aînées et la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Revenus

Les taxes composent 64,7 % des revenus de la Ville; les services rendus, 21,5 %. Les transferts et les quotes-parts des villes liées comblent le reste. Au total, les taxes viendront garnir les coffres de 3,7 G$ en 2021, contre 3,6 G$ en 2020.

La Ville a reçu aussi un coup de pouce du gouvernement provincial pour l’aider durant la pandémie, une aide de 263 M$, qui a notamment permis de couvrir les 85 M$ dépensés pour les mesures d’urgences cette année. Le reste de cet argent permet de compenser des revenus de stationnement en baisse, de financer un plan de relance économique et de maintenir des services locaux.

Alors que la dette de la Ville ne devrait pas dépasser 100 % de son budget, elle a bondi, s’établissant à 110 % en 2020 et devrait atteindre 120 % en 2021. Un retour à 100 % est toujours prévu d’ici 2027, puisque la Ville compte augmenter ses paiements au comptant des immobilisations, malgré une baisse ponctuelle cette année. Une hausse des revenus est notamment espérée dans les prochaines années, grâce à des subventions par exemple.

Taxes foncières

L’administration de la mairesse Valérie Plante annoncé un gel de taxes pour 2021, engendrant un manque à gagner de 56 M $. Cela dit, les arrondissements pouvaient les hausser, de telle sorte que pour le résidentiel la hausse moyenne s’établit à 0,2 %. Pour le non résidentiel, il n’y a aucune variation en 2020.

Une résidence moyenne étant évaluée à 534 825 $ au rôle d’évaluation 2020-2022, cette hausse de 0,2 % correspond à 7 $ de plus sur un compte de taxe initial de 4161 $.

Dans certains arrondissements, la hausse du compte de taxe sera plus imposante comme dans Verdun ou Le Sud-Ouest où il augmentera, respectivement de 258 $ et de 104 $ pour un propriétaire d’une maison unifamiliale. Au contraire, dans Anjou, un propriétaire économisera 123 $.

Infrastructures

Pour les infrastructures, un programme décennal d’investissements a été dévoilé cette année, avec 18,69 G$, soit 1,9 G$ par an en moyenne. Les infrastructures routières et de l’eau obtiennent la part du lion sans surprise, avec des investissements de 4,5 G$ et 5,8 G$ d’ici 2030.

Montréal prévoit dépenser 486 M$ en 2021 dans les infrastructures routières et 456 M$ dans les infrastructures de l’eau en 2021. C’est moins que ce qui était prévu comme dépenses en 2020, soit 506 M$ pour les routes et 497 M$ pour l’eau.

Dans les faits, ces sommes n’ont pas entièrement été dépensées au cours de cette année, puisque la municipalité a déboursé 420 M$ pour les routes et 405 M$ pour l’eau. La Ville n’a pas précisé l’impact que cela aura sur les infrastructures, alors qu’on sait par exemple que les infrastructures d’eau soufrent s’un déficit d’entretien important.