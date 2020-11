Stéphane Bédard a livré tout un coup de gueule aux syndicats du milieu de l’enseignement qui refusent catégoriquement de prolonger l’année scolaire à la fin juin afin d’allonger le congé des Fêtes, comme l’envisage le gouvernement Legault.

«Il n’y aura pas de prolongation de l’année scolaire. Il n’en est pas question», a notamment lancé le président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Sylvain Mallette.

Thomas Mulcair appuie la position des syndicats, en rappelant qu’on en demande beaucoup aux enseignants, malgré le fait qu’ils soient les moins bien rémunérés au pays.

«C’est trop cheap et trop facile de blâmer les syndicats qui refusent de faire leur part. Les enseignants à travers le Québec font leur part depuis le début de cette pandémie, plus que tout autre groupe, sauf les employés dans le domaine de la santé», tranche-t-il.

Mais selon Stéphane Bédard, les syndicats n’ont pas consulté leurs membres avant de faire pareille sortie. Les enseignants, dit-il, sont parfaitement capables de comprendre la situation exceptionnelle dans laquelle tout le Québec se trouve.

«Il y a des situations particulières qui se présentent et il faut y faire face. Penses-tu que la pandémie était écrite dans la convention collective?», a-t-il lancé en réponse à son collègue.

«L’école de mes enfants a été fermée cette semaine : 2000 élèves à la maison, enchaîne Stéphane Bédard, est-ce qu’on pense que ça n’a pas de conséquences sur l’éducation et l’apprentissage des gens? Voyons! C’est se mettre un doigt dans l’œil de penser qu’il n’y aura pas du rattrapage un moment donné. On est en train de sacrifier une génération en pensant que ça va rien coûter et qu’il n’y aura pas de sacrifices à faire. Réveillons-nous, Thomas, ce qu'on vit là, c'est une pandémie, il y a des conséquences sur les jeunes et ça ne se réglera pas de 8 h à 5 h, du lundi au vendredi. C'est tu clair ça?»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.