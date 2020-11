La situation ne s'embellit pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean continue de faire piètre figure à l'échelle provinciale avec 197 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés jeudi.

Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé du Québec, après Montréal.

Trois décès supplémentaires ont été comptabilisés pour un total de 71 depuis le début de la pandémie.

Vingt-huit personnes sont hospitalisées selon le plus récent bilan, dont six aux soins intensifs.

Les autorités régionales de la santé dénombraient, jeudi, 94 sites d'éclosion sur l'ensemble du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La hausse fulgurante du nombre de cas complique la vie des gens qui ont besoin de subir un test de dépistage.

Les autorités régionales de la santé ont choisi, il y a deux jours, de procéder par rendez-vous pour éviter les longues files d'attente à l'extérieur.

Les personnes concernées doivent se rendre sur le site Clic Santé, mais les plages horaires sont rendues disponibles seulement 24 heures à l'avance et s'envolent en quelques minutes.

«Chaque fois que je rafraîchissais la page, un paquet de rendez-vous disparaissait et à minuit 15 il ne restait plus rien», a indiqué un citoyen rencontré jeudi matin à la clinique de dépistage du secteur Chicoutimi, à Saguenay.

«J'ai attendu à minuit et rendu à minuit, je me suis dépêché d'aller sur le site internet pour faire ça le plus vite possible», a précisé un autre citoyen.

La situation commence aussi à causer des maux de tête à des travailleurs qui ont l'obligation de subir un test sur une base régulière pour effectuer des contrats à l'extérieur de la région.

«Quand j'ai vu que le système avait changé, je me suis dépêché d'appeler mercredi pour essayer d'avoir un rendez-vous, a raconté un homme qui travaille sur la Côte-Nord. J'ai réussi à parler à une personne en fin de journée qui m'a dit que le calendrier débloquait à minuit pour les rendez-vous du lendemain.»

Il a suivi ses conseils et obtenu un rendez-vous, mais son collègue de travail n'a pas eu cette chance.

«Mon collègue ne pourra pas venir travailler avec nous la semaine prochaine parce qu'il n'a pas réussi à avoir de plage horaire et le test, notre employeur nous l'exige», a-t-il soutenu.

Depuis lundi, entre 1000 et 1300 tests sont effectués quotidiennement au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on précise être toujours à la recherche de solutions pour supporter la croissance exponentielle du nombre de demandes.

La direction régionale de la santé publique peut compter, depuis peu, sur l'aide de travailleurs de la Côte-Nord et de Québec pour le dépistage et les enquêtes épidémiologiques.

Par ailleurs, les travailleurs de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient bientôt pouvoir compter eux aussi sur de l'aide externe.

Les autorités de la santé ont confirmé à TVA Nouvelles qu'une demande de renfort avait été logée mercredi soir.

Du personnel de la Croix-Rouge et des équipes dédiées à la prévention et au contrôle des infections d'autres établissements ont été demandés.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a principalement besoin d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires et d'aides de service.