Les Québécois font des sorties en Ontario

Plusieurs Québécois traversent en Ontario pour profiter de la réouverture des bars, des gyms et des salles à manger des restaurants dans des villes comme Ottawa.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: COVID-19: plus de 3400 cas et 69 décès de plus au pays

La capitale fédérale est passée en zone orange, samedi dernier, permettant ainsi l’allègement de certaines restrictions sanitaires.

Une situation qui tranche avec la ville de Gatineau, du côté québécois, qui demeure en zone rouge.

Plusieurs établissements d’Ottawa ont observé une hausse de la clientèle québécoise.

«Les gens traversent en famille», confirme un gérant de bar d’Ottawa.

«Les gens de la santé ne seront probablement pas très ravis, s'ils nous écoutent», admet Johnny Bonney, gérant du restaurant The King Eddy à Ottawa.

Baisse des ventes à Gatineau

Cette situation est loin de plaire aux gens d’affaires de Gatineau qui voient leurs ventes diminuer en raison de cet exode des clients vers l’Ontario.

Le gérant de Les Brasseurs du temps, Julien Flipot, soutient que se ventes de nourriture ont chuté de 80% dans les derniers jours.

«Je trouve ça injuste parce qu'à la Ville d'Ottawa, les cas sont beaucoup plus élevés que dans la ville de Gatineau. Puis, je pense qu'en gardant les frontières ouvertes comme ça, il y a une grande partie des cas qu'on a à Gatineau qui peuvent venir d'Ottawa, des gens qui vont aller se promener, qui vont aller voir là-bas et revenir ici», dénonce-t-il.

Plusieurs restaurateurs du secteur demandent la fermeture de la frontière entre le Québec et l’Ontario.

«Ce serait déjà une action de plus pour encourager les gens à rester ici. Puis, nous, je pense que ça pourrait nous aider, veut, veut pas», dit Isabel Theriault, propriétaire du Bistro Coqlicorne.

La Santé publique de l'Outaouais déconseille les déplacements entre les deux provinces.

Même si, visiblement, ils sont fort nombreux à ignorer cette consigne, les autorités disent ne pas envisager un retour des contrôles routiers, du moins pour l'instant.

- D’après les informations de Raymond Filion