Sondage favorable à Labeaume: le maire de Québec sent «de la pression»

Peu enclin à commenter les sondages, Régis Labeaume concède que les récents résultats d'un coup de sonde, qui le placent en tête des intentions de vote, lui mettent «de la pression».

Le maire de Québec a répondu du bout des lèvres quand Le Journal lui a demandé de commenter les résultats qui, publiés dans nos pages cette semaine, le placent largement en avance dans les intentions de vote, après 13 ans à la mairie.

«Ça me met de la pression, disons», a-t-il brièvement réagi. Dans une entrevue accordée avant le dévoilement des résultats, le maire avait pour la première fois abordé la possibilité de passer le flambeau en 2021.

Il s'est dit intéressé par les réponses données dans le segment du sondage qui questionnait les citoyens sur le dossier qui influence davantage leur vote. Les projets de transport en commun comme le tramway arrivaient premiers (29%), devant la relance économique (18%).

«Quand vous regardez la thématique transport structurant et économie, vous avez à peu près 50% du monde pour qui c'est une priorité. Et je pense que les gens sont en train de faire l'adéquation entre la reprise économique et les 3,3 milliards de dollars d'investissement» pour le projet de tramway, a-t-il commenté.

Il n'a pas voulu préciser si cette donnée, qui concerne deux de ses chevaux de bataille, a une influence sur sa réflexion.