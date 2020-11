Survivre à un cancer et la perte de son emploi

En plus de combattre un cancer du sein très agressif, une femme a perdu son emploi dans les mises à pied massives du Cirque du Soleil. Malgré les difficultés, elle a choisi de ne pas se laisser abattre.

Depuis 2016, Marie-Josée Gagnon doit se battre contre la maladie. Elle a vécu de nombreux traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ainsi qu’une double mastectomie.

Au cours des dernières semaines, elle a appris qu’elle était en rémission. Elle veut aujourd’hui montrer que c’est possible de vaincre la maladie.

Marie-Josée travaillait depuis 13 ans pour le Cirque du Soleil. Elle a malheureusement fait partie de nombreuses mises à pied survenues au cours des derniers mois.

Elle veut lancer un message à tous ceux qui ont été affectés. «C’est tout simplement qu’il y a une vie après toute cette épreuve mondiale qui a touché tout le monde et qui continuera à toucher tout le monde pendant des années encore, je crois»

Elle ne peut s’empêcher de voir du positif dans toutes ces épreuves, particulièrement l’entraide dont l’homme est capable de faire preuve.

«Ça aura montré le beau côté de l’humanité : quand on travaille ensemble et qu’on fait les choses ensemble, on peut y arriver. Ça aussi c’est une belle chose», ajoute-t-elle.

Marie-Josée s’est créé son propre emploi et travaille désormais au Bas-Saint-Laurent pour une multinationale.