Une pause de 15 minutes en hommage au personnel de première ligne

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite la population et le monde du travail à observer une pause de 15 minutes, jeudi à 10 h, en hommage aux personnels de première ligne dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

«Dans ces secteurs, à ce jour, au moins 18 000 personnes ont contracté la COVID-19, principalement dans le secteur de la santé; 12 sont décédées. Nous ne pouvons rester indifférents à leur sacrifice», a indiqué la Centrale syndicale dans un communiqué.

À travers ce geste, la FTQ tient à rappeler que les négociations pour renouvellement de contrats dans le secteur public achoppent toujours.

À titre indicatif, 43,2 % des travailleurs n’ont pas de eprmanence ou de poste à temps plein dans le secteur public où le retard salarial est de 6,2 %.

En effet, la moyenne salariale des employés du secteur public est un peu plus de 36 000 $, déplore la centrale syndicale.

Pour les employés occasionnels et temporaires, la moyenne salariale ne dépasse pas les 28 500 $, selon les chiffres avancés par la FTQ.