10e saison de «LOL:)»: «C’est un succès inespéré», dit Martin Drainville

Alors que la 10e saison de «LOL:-)» est présentement diffusée à TVA, les comédiens terminent les tournages de la prochaine édition avec de toutes nouvelles capsules humoristiques muettes, qui seront diffusées dans 148 pays et territoires à travers le monde!

Martin, tu es de l’aventure «LOL:-)» depuis la toute première émission, n’est-ce pas?

Oui, et j’ai même participé à l’émission pilote! Lorsque le producteur m’a contacté, il m’a expliqué qu’il allait tourner un démo d’émission à sketches muets au Mexique, pour ensuite aller présenter le projet aux diffuseurs. Il n’y avait aucune garantie que cette comédie se retrouverait en ondes! J’ai tout de même accepté de me joindre à l’aventure, en me disant qu’au pire, ça me ferait un petit séjour sous le soleil! (rires)

L’émission pilote a visiblement obtenu le succès escompté!

Un succès inespéré, même! Le producteur s’est présenté au MIPCOM, à Cannes, un événement où il est possible de vendre et d’acheter des émissions du monde entier. Comme il s’était inscrit à la dernière minute, il n’avait même pas de kiosque: il projetait l’émission sur un écran, à l’extérieur de la convention! À sa grande surprise, l’émission a été achetée par plusieurs chaînes étrangères, alors qu’elle n’avait même pas de diffuseur officiel au Québec!

Nous pouvons présentement regarder la 10e saison de «LOL:-)» à TVA. Quel est ton plus beau souvenir de tournage jusqu’à présent?

L’émission nous a fait beaucoup voyager, entre autres à Las Vegas, à Cuba, en Grèce, en Suisse, en République dominicaine, au Mexique, au Maroc et dans l’Ouest canadien. Mon séjour le plus mémorable reste notre tournage en plein désert marocain, en 2013. La production avait engagé des figurants locaux, guidés par un interprète.

Connaissaient-ils l’émission?

Pas du tout. Ils ignoraient même qu’ils prenaient part à une comédie. Ils étaient déguisés et placés par équipes: les soldats rouges et les soldats blancs. Moi, j’étais habillé en rouge, mais j’étais du côté des blancs... et je me rendais compte de mon erreur. Dès la première prise, les figurants se sont mis à rire. C’est là que j’ai réalisé que l’humour est universel!

Vous venez tout juste de terminer le tournage de la 11e saison de «LOL:-)», enregistrée dans la ville de Québec. Comment ça s’est passé?

La première journée, nous avions tous l’impression de jouer à la tag tellement nous respections la distanciation sur le plateau. Mais après quelques heures, nous avons assimilé les précautions sanitaires et retrouvé le même plaisir à faire rire les téléspectateurs.

