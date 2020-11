«Allonger le calendrier ne rattrapera pas le retard»

Allonger le calendrier scolaire en juin, voire en juillet afin de reprendre les journées perdues si le gouvernement va de l’avant avec une pause des Fêtes d’un mois n’est pas une solution pour la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

«S’il fallait qu’on en arrive là et c’est, je pense, la dernière des solutions, le premier ministre lui-même l’a dit, ça voudrait dire que le modèle utilisé actuellement pour le retour en classe depuis l’automne nourrit la 2e vague, donc il faut casser cette vague-là. Près de 30% des cas d’éclosion sont en milieu scolaire. Le ministre nous a dit qu’il allait respecter les dispositions prévues au contrat de travail. Le calendrier scolaire est négocié localement par chaque centre de services», précise le président de la FAE, Sylvain Mallette.

Donc pas question d’appuyer l’idée évoquée hier par François Legault?

«Pas pour prolonger le calendrier scolaire. À la fin du mois de juin, les écoles deviennent des fournaises et les élèves sont déjà épuisés. Ce n’est pas en allongeant de deux semaines que ça va permettre de rattraper les retards», appuie M. Mallette.

Alors que faut-il? «Ça prend un mécanisme accéléré de dépistage de la COVID dans le réseau et un programme sur les programmes et les évaluations ministérielles, on le demande depuis le printemps dernier, ça ne veut pas dire réduire les programmes», réclame M. Mallette.

Ce dernier pense aussi aux élèves en difficulté. «Il faut éviter la rupture du service éducatif. Les élèves vulnérables ont vécu cette pandémie-là doublement», soutient le président de la FAE.

