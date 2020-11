Bénéfice net de 203 M$ pour Hydro-Québec au troisième trimestre

Malgré un contexte difficile, les derniers mois auront permis à Hydro-Québec de limiter les dégâts. Au troisième trimestre, la société d’État est parvenue à préserver ses profits au niveau de l’an dernier, et ce qn dépit d’une baisse généralisée de la consommation et des exportations.

Au plus récent trimestre, prenant fin le 30 septembre dernier, le le bénéfice net d’Hydro-Québec se chiffrait à 203 M$. C’est un résultat quasi identique aux 205 M$ enregistrés à pareille date l’année dernière.

Cela dit, la crise de la Covid-19 continue de peser lourd sur sa performance financière. Hydro-Québec a donc terminé les trois premiers trimestres avec une chute de 435M4 de son bénéfice net par rapport à celui de la période correspondante de 2019.

« Nous suivons de très près l’évolution de la situation et nous poursuivons l’élaboration d’initiatives visant à atténuer les impacts de la pandémie sur l’économie québécoise et sur nos résultats », a commenté ce matin le vice-président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec, Jean-Hugues Lafleur.

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d’électricité ont diminué de 107 M$ par rapport à celles des trois premiers trimestres de 2019. L’incidence des températures, qui ont été plus douces à l’hiver 2020 qu’à l’hiver précédent, s’est traduite par un fléchissement de 257 M$ des ventes d’électricité.

Cependant, la demande de base a progressé de 26 M$ malgré le recul observé dans certains secteurs par suite de la fermeture d’un grand nombre d’entreprises et de commerces pendant plusieurs semaines au printemps.

En effet, ce recul a été contrebalancé par l’accroissement de la consommation dans le secteur résidentiel et dans celui des alumineries, lui-même attribuable à la reprise graduelle des activités dans une importante usine de production à l’été 2019, après un long conflit de travail.

Enfin, les achats externes d’électricité et de combustible liés aux activités de distribution ont diminué de 62 M$, en raison principalement de la production moins élevée des installations éoliennes sous contrat.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d’électricité d’Hydro-Québec Production ont baissé de 151 M$ pour se chiffrer à 1 004 M$. Ce recul est attribuable à l’effet des températures du premier trimestre, ainsi qu’à l’impact de la pandémie mondiale.