COVID-19: des renforts arrivent au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Une partie des renforts tant attendus pour prêter main-forte dans la lutte à la pandémie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les cas de COVID-19 ont explosé dans les derniers jours, sont arrivés, a annoncé la ministre Andrée Laforest.

«Il y a une collaboration pour avoir des enquêteurs épidémiologiques [du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation], entre 10 et 20 ressources», a confirmé Mme Laforest en conférence de presse, assurant que le traitement des tests sera désormais plus efficace.

Une cinquième clinique de dépistage sur rendez-vous sera aussi installée dans la région sociosanitaire, à Jonquière. Ce qui devrait réduire les problèmes d’accès au dépistage soulevé par des citoyens.

Mais les efforts de recrutement pour soutenir les équipes de prévention et contrôle des infections en postes et le personnel médical se poursuivent, précise la PDG du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Labbé.

Baisse importante

Après avoir enregistré deux jours de presque 200 nouveaux cas d'infection, la région a observé une baisse importante des cas en 24 heures. «Seulement» 82 nouveaux malades ont été recensés vendredi, ainsi que trois décès supplémentaires.

Cependant, «une seule journée n’est pas un indicateur vraiment fiable», a averti le directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin. Près de 25% des 2690 personnes infectées sur le territoire ont contracté la maladie dans les cinq derniers jours.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB radio:

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a d’ailleurs fait état de la fragilité de son réseau dans cette deuxième vague de la pandémie. En ce moment, 230 travailleurs de la santé sont confinés à la maison parce qu’ils ont été infectés, ou en isolement préventif.

Plus de 100 cas dans la Capitale-Nationale

De son côté, la Capitale-Nationale connaît une légère hausse de la propagation du coronavirus sur son territoire alors qu’elle fait état d’un premier bilan de plus de 100 nouveaux cas en novembre, avec 126 porteurs du virus supplémentaires.

Il s’agit d’une hausse de 36 cas rapportés comparativement à la veille. On déplore également cinq nouveaux décès dans la Capitale-Nationale, pour un total de 372 victimes depuis mars dernier.

La situation semble se maintenir du côté de Chaudière-Appalaches alors que 69 personnes de plus ont été infectées. Toutefois, le CHSLD Marc-André-Jacques et la résidence Mgr Bourget comptent tous les deux huit nouveaux cas, tandis qu’on en dénombre six de plus au CHSLD Chanoine-Audet.

Deux autres décès ont aussi été rapportés sur la Rive-Sud de Québec, où la COVID-19 a fait 95 victimes jusqu’à présent.

À l’échelle provinciale, on compte 1301 nouveaux cas et 30 décès supplémentaires.