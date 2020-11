COVID-19: le ministre Jean-François Roberge n’est plus fermé à l’option des demi-classes

Jugé inapplicable jeudi, le scénario des demi-classes pour réduire la propagation de la COVID-19 à l’école apparaît désormais comme une avenue plausible aux yeux du ministre Jean-François Roberge.

• À lire aussi: «Trop tôt pour s’engager et trop tôt pour fermer la porte», dit le ministre Roberge

• À lire aussi: COVID-19: Legault songe à fermer les écoles pour un mois durant les Fêtes

«Moi je ne suis pas fermé à ça du tout», a affirmé vendredi le ministre de l’Éducation à LCN.

Il signale toutefois que cette option pose des enjeux techniques. «Il faut s’équiper de matériel, il faut l’obtenir, il faut l’installer, donc moi je pense qu’on est en marche vers plus de technopédagogie, mais il faut se laisser le temps de bien faire les choses», a-t-il insisté.

Depuis plusieurs semaines, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ne vont à l’école qu’un jour sur deux. Ils suivent leurs cours à la maison le reste du temps. Le gouvernement a opté pour conserver les groupes intacts, c’est donc dire que les quelque trente élèves d’une classe se retrouvent ensembles un jour sur deux.

Mais ce n’est pas ce que préconise l’Organisation mondiale de la Santé, ni même l’Institut national de la Santé publique du Québec (INSPQ), qui recommandait plutôt aux autorités de réduire les groupes de moitié. Une quinzaine d’élèves pourraient être en classe pendant que les quinze autres suivent le même cours à distance.

«Si on a un nombre limité d’individus ensembles, s’il y a de la transmission, elle va toucher un nombre limité d’individus», explique le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’INSPQ.

Il précise que les demi-classes doivent toutefois demeurer toujours les mêmes, suivant le principe des bulles-classes.

Le Dr De Serres souligne qu’il n’y a pas actuellement de données scientifiques à l’appui, «mais sur le principe, s’il y a un étudiant qui est malade et qu’il côtoie quatorze autres personnes, si on avait un groupe de trente divisé en deux, bien évidemment, sa capacité d’infecter est plus limitée que si on avait trente personnes».

Selon la Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre et infectiologue au CHU Sainte-Justine, la voie privilégiée jusqu’ici par le gouvernement Legault n’est pas optimale pour réduire la contamination. «D’avoir trente élèves dans une classe une journée sur deux, ça ne change pas grand-chose au risque de transmission en classe», analyse-t-elle.

Bien sûr, les cours alternés ont permis de diminuer le nombre d’enfants dans les écoles et les autobus scolaires, mais l’objectif initial de la recommandation de l’INSPQ n’est pas rempli.