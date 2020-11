Centres commerciaux: Ivanhoe Cambridge implante un nouveau système de gestion des files d’attente

Vous appréhendez déjà la période de magasinage du temps des Fêtes? Et avec elle, l’idée de vous mêler aux hordes de consommateurs de la Place Ste-Foy ou du Centre Eaton, à Montréal? Voici peut-être une solution.

Ivanhoe Cambridge, l’un des plus grands propriétaires de centres commerciaux au pays, a annoncé jeudi le déploiement d’un tout nouvel outil numérique permettant de mieux gérer les allées et venues de la clientèle.

Le système, développé par l’américaine WaitWhile, permettra aux détaillants de gérer virtuellement les files d’attente de leur établissement en fixant rendez-vous aux clients désireux de les visiter.

«C’est une solution clé en main pour minimiser l’attente, tout en permettant de mieux planifier le temps de magasinage dans le plus grand respect des mesures de santé et de sécurité», explique la présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff.

SMS et codes QR

Pour en profiter, il suffirait aux clients de s’inscrire au système de gestion de files d’attente du détaillant, à partir du site web du centre commercial dans lequel il se trouve. Les clients recevront ensuite des rappels de leur rendez-vous par texto (ou SMS).

La porte-parole d’Ivanhoe Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Katherine Roux Groleau, assure qu’il sera toujours possible pour les consommateurs de magasiner sans avoir annoncé sa visite au préalable.

Mais que pour ceux qui souhaiteraient éviter le type de files d’attente qu’ont connu par exemple les clients d’Uniqlo, depuis son ouverture au Centre Eaton il y a deux semaines, les visiteurs pourront toujours utiliser le système grâce aux codes QR qu’afficheront sur place les détaillants participants.

L’ensemble des propriétés commerciale d’Ivanhoe au pays profiteront de ce nouveau service sous peu. Si ce n’est en fin de semaine, il devrait le devenir dans les jours suivants.

Outre le Centre Eaton et la Place Ste-Foy, Ivanhoe possède aussi au Québec les Galeries d’Anjou, le Fairview Pointe-Claire, la Place Montréal Trust et le centre Laurier Québec.