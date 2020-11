Disparition d’un homme aux propos inquiétants

La police de Montréal demande la collaboration du grand public pour l’aider à retrouver un homme de 36 ans, qui est porté depuis vendredi matin après qu’il eut possiblement tenu des propos inquiétants.

Kwenge Junior Imama se trouvait dans un centre de soins de santé de l’arrondissement de Ville-Marie quand il a été vu pour la dernière fois vers 6 h 45.

«Les enquêteurs craignent pour sa sécurité, car il aurait tenu des propos inquiétants. Il pourrait se déplacer en véhicule de type camionnette FORD F150 rouge», a indiqué la police de Montréal, par communiqué, en précisant qu’il est un habitué de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

M. Imama a les cheveux noirs courts et les yeux noirs. Il porte une barbe courte et une moustache. Il mesure 1 m 80 et pèse environ 200 lb. Il pourrait avoir des blessures au visage.

Vendredi matin, il portait un coton ouaté gris, des pantalons noirs, des souliers noirs et une casquette grise. Il portait possiblement une montre sur le poignet gauche.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.