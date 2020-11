Fermeture des écoles : «les conséquences, c’est gros», dit le Dr Julien

La fermeture évoquée des écoles pendant environ un mois au cours de la période des Fêtes provoques des réactions partagées chez les parents du secteur Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.

Si les opinions des personnes rencontrées par TVA Nouvelles sont diversifiées, le sentiment de retourner à un confinement comme en mars dernier est définitivement partagé.

Certains jugent qu’il faudra s'organiser, faire davantage de télétravail, mais que le jeu en vaut la chandelle. D'autres ont davantage de réticences : le télétravail n'est pas possible pour tous, et l’organisation s’annonce complexe.

Les inquiétudes par rapport aux apprentissages sont également nommées.

«C'est drôle, quand ils disaient qu'ils ne feraient pas ça, puis là, ils changent d'idée. C'est toujours un peu le cha-cha-cha perpétuel», explique un père de famille. Une maman se fait plus conciliante : «Je pense que ça va juste faire du bien au système de santé». «Je trouve ça correct parce qu'il y a trop d'éclosions présentement dans les écoles.»

Une personne a une réponse plus radicale : «Moi, je pense personnellement qu'ils devraient, à partir de maintenant, fermer l'école tout de suite. Puis même les commerces puis tout.»

Le Dr Julien inquiet

Pour le Dr Gilles Julien, la perspective de refermer les milieux scolaires n’est pas une bonne nouvelle.

«Un jour ou deux de plus ou de moins, ça peut aller. Là on est rendu à un mois et peut-être qu’on se rendra à un mois. Et on veut allonger le [calendrier scolaire] en juillet. Ce n’est pas encourageant pour les enfants et les parents ne reverront pas les enfants à l’écoles. Ils auront peur et ils n’y croiront plus», explique-t-il à TVA Nouvelles.

La récupération sera extrêmement difficile, assure-t-il.

Les conséquences d’un arrêt scolaire, d’un reconfinement sont très graves.

«Les conséquences, c’est gros. Ce sont des problèmes de santé physique, comme l’obésité par exemple, qui est assez problématique en ce moment. On a vu des enfants, des familles grossir à vue d’œil pendant quelques mois. Ce qui n’est pas un bon présage pour la santé physique. »

Il souligne que l’anxiété est également en hausse chez les petits.