La fermeture évoquée des écoles pendant un mois durant le temps des Fêtes est loin de réjouir le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, qui juge que l’apprentissage des jeunes sera une fois de plus affecté.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: «Allonger le calendrier ne rattrapera pas le retard»

• À lire aussi: Les cas à risque d’hospitalisation en forte hausse

En entrevue à Mario Dumont, le ministre Roberge, qui reconnaît que toute la société doit faire sa part, espérerait toutefois voir d’autres solutions mises en place dans les écoles afin de contrôler les éclosions et la hausse des cas.

«Il y a une courbe qui monte dans les écoles, mais il y a plus de cas dans les écoles parce qu’il y a plus de cas partout dans le reste de la société. Est-ce que le statu quo est tenable? Non. Qu’est-ce qu’on fait? Le scénario de prolonger les vacances des Fêtes est un scénario à l’étude. Mais c’est une réponse qui amène d’autres questions», a dit avec prudence le ministre Roberge.

Il se questionne quant à savoir comment les familles avec de jeunes enfants pourraient s’organiser afin de rester à la maison, puisque l’option de les faire garder par les grands-parents est exclue, et que la mise en place de services de garde ne met pas fin à la contagion.

Il considère qu’il faut prendre en compte la situation épidémiologique, les problèmes de santé mentale, et les problèmes académiques, pour choisir de fermer les écoles.

«On a déjà manqué beaucoup de jours d’école au printemps. Chaque jour de plus qu’on enlève au calendrier scolaire, c’est une occasion perdue d’apprendre. Ça fait partie de tout ce qu’il faut évaluer. Mais on ne peut pas minimiser l’augmentation des cas : 1300 cas par jour, c’est trop», insiste-t-il.

«On sent que vous n’êtes pas chaud à l’idée. Vous semblez voir beaucoup de conséquences négatives à arrêter l’école un mois», lui lance Mario Dumont.

«C’est sûr que si on prend cette décision, ce n’est pas dans l’objectif de faire apprendre plus les jeunes, c’est pour casser la vague. Et ça, éducation, santé, économie, culture, on est tous mobilisés. Tous les Québécois sont mobilisés», souligne-t-il.

Il souligne néanmoins que la décision du gouvernement n’est pas encore prise, et qu’il est encore possible pour les Québécois de renverser la tendance à la hausse.

«Peut-être qu’on arrivera à casser la vague et à éviter d’aller dans cette direction de prolonger les vacances des Fêtes», croit-il.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***