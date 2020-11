Fini le redoux! Retour des températures saisonnières

Le redoux ensoleillé qui a enveloppé les régions du Québec ces derniers jours fera désormais partie du passé, laissant place à des températures saisonnières et une météo parfois capricieuse pour cette fin de semaine.

Montréal connaîtra un vendredi nuageux avec un maximum de 7 degrés Celsius. En soirée et durant la nuit, le mercure descendra à 2 degrés C avec 40 % de probabilité d’averses.

Samedi, le temps sera généralement nuageux avec dégagement en après-midi, alors que dimanche s’annonce pluvieux pour la région de Montréal avec des températures qui ne dépasseront pas le seuil de 5 degrés.

À Québec et en Mauricie, l’ennuagement de ce matin porta quelques averses de neige ou de la pluie en soirée. Il fera 5 degrés, mais avec le refroidissement éolien, on aura des sensations de mois 7.

Samedi sera généralement ensoleillé avec un maximum de 5 degrés, alors qu’on aura droit dimanche à de la pluie qui sera d’abord intermittente le matin et un mercure de 2 degrés au compteur.

Vendredi, les régions de l’Estrie et de la Beauce connaîtront un ennuagement et de pluie intermittente en après-midi et des températures de 5 à 6 degrés C avec refroidissement éolien.

Le samedi, on aura un dégagement avant que le ciel ne devienne nuageux en après-midi avec un maximum de 6 degrés. Dimanche, retour de la pluie intermittente qui se transformera en averses durant la nuit.