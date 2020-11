Il doit enterrer sa femme une troisième fois

Un homme de Trois-Rivières a dû enterrer sa femme une troisième fois à la fin d’octobre. Des malfaiteurs à la recherche de bijoux ont déterré et percé le cercueil de sa femme, qui se trouvait dans une voûte d’acier. Et ce n’était malheureusement pas la première fois qu’un pareil incident survenait.

Raynald Cloutier revit le même cauchemar. Dans la nuit du 26 octobre, des vandales se sont rendus au cimetière Saint-Michel de Trois-Rivières. Ils ont creusé jusqu'au cercueil de sa conjointe pensant mettre la main sur des objets de valeur.

Ce qui choque encore plus M. Cloutier, c'est qu’une première tentative de vol était survenue en mai 2017. Des vandales, possiblement les mêmes, avaient tenté le coup sans réussir à accéder au corps en raison de la voûte. Cette fois, ils sont revenus avec des outils, dont une scie alternative.

«Je cherche à comprendre pourquoi quelqu’un ferait ça. Surtout que ma femme ne portait pas de bijoux. Je n’ai pas de mots. Connaissez-vous bien des maris qui doivent enterrer leur femme trois fois? C’est incompréhensible.»

Plus de 35 000 corps reposent dans ce cimetière. Sécuriser l'ensemble des lieux est un défi logistique selon le contremaître Martin Bédard. Il habite sur les lieux, mais l’entrée est libre 24 heures sur 24 heures pour des raisons de sécurité. À la suite de cet événement, des caméras de surveillance seront installées.

«C’est la première fois que je vois ça. On va devoir tout mettre en œuvre pour sécuriser l’endroit. On n’a plus le choix d’installer des caméras.»

Raynald Cloutier espère que cet épisode servira de leçon afin d’augmenter la vigilance au cimetière.

L'ancien homme d'affaires est prêt à tout pour que ça cesse. Même à payer une compensation financière à toute personne qui aidera à trouver les coupables.

La police de Trois-Rivières confirme qu'une enquête est en cours. M. Cloutier espère que les autorités pourront épingler les coupables, afin que sa femme puisse trouver un peu de repos.