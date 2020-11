Immigrants: des manifestants déplorent les délais

Un groupe de candidats à l’immigration au Québec se réunissent actuellement à Montréal. Ils déplorent des délais de traitements déraisonnables de leur demandes et manifestent aujourd’hui à Montréal et à Québec afin qu’Ottawa les réduisent de façon considérable.

Environ 70 personnes se font entendre devant les bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada situé sur la rue Saint-Antoine O à Montréal.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, son collègue Vincent Marissal le député du Nouveau Parti démocratique (NPD) Alexandre Boulerice et la député indépendante Catherine Fournier sont également présents.

Six demandes ont été effectuées au gouvernement notamment La délivrance d’un Permis de travail ouvert transitoire (PTOT) aux demandeurs de résidence permanente du Québec jusqu’à la décision finale et La délivrance d’un accusé de réception aux dossiers envoyés en 2019 et 2020.

«Plusieurs d'entre-vous sont memes des travailleurs, travailleuses essentiels et nous aident durant une période diffcile[...]Et gouvernement doit donner aux demandeurs de résidence permanente le respect qu’ils méritent. C'est degueulasse》, a dit Manon Massé en guise de support.