Les prochaines années folles

On dirait qu'Éric Girard l'a fait volontairement.

Avec sa mise à jour étonnante d'optimisme, il est venu contrebalancer la déclaration déprimante de son premier ministre qui, quelques minutes plus tôt, avait prévenu que les prochaines semaines covidiennes allaient être difficiles.

Après un court plateau qui nous a remplis d'espoir en octobre, la courbe de la deuxième vague est repartie vers le haut. Horacio Arruda a beau avoir repris le contrôle de son «message» grâce à un expert en communication (l'efficace Éric Gamache), tout cela demeure décourageant.

Noël 2020 s'annonce austère, même pour les enfants qui auront peut-être des vacances allongées.

Et que dire des célébrations du jour de l'An! Chose certaine, la nouvelle «tradition» de maudire l'année qui se termine - comme si elle était la pire de l'histoire - sera sans aucun doute maintenue et raffermie cette année! (Quand on pense que plusieurs d'entre nous ont lancé des «Bon débarras, 2019», le 1er janvier 2020!)

5 % vraiment?

Éric Girard s'est permis de diriger nos regards par-dessus la montagne de courbes sans cesse ascendantes que nous gravissons actuellement.

Certes, la pandémie coûte une fortune et nous endettera. Le Québec, pendant trois ans, sera aux prises avec des déficits gigantesques: 15, 8, 7 milliards $.

Mais M. Girard s'est plu à dépeindre les contrées où nous aboutirons ensuite: celles du «rebond», où il y a des vallées verdoyantes. L'économie québécoise y croîtrait de 5 % en un an. Les finances de la nation seraient même rééquilibrées dès 2025-2026 (c'est la loi. Mais une loi se change, non?).

Vaccin, guérison, reprise de la vie normale: 2021, 2022 et les suivantes pourraient être de nouvelles «années folles». Comme celles qui ont suivi la Grippe espagnole après la Première Guerre mondiale.

Performatif

C'est certainement bien de «penser positif» pour un ministre des Finances. Lorsqu'il s'exprime sur l'état de l'économie, ses déclarations ont un aspect performatif: elles créent en partie la réalité; sont des «prophéties qui s'autoréalisent».

D'où les réticences fréquentes des ministres des Finances et de l'Économie à admettre qu'on est en récession. Dès qu'il le fait, il engendre une incertitude qui déprime l'activité économique.

Bien sûr, actuellement, personne ne nie la récession! Les prévisions optimistes du ministre se veulent tout aussi performatives. C'est son «ça va bien aller» à lui.

Il y a évidemment là un pari comportant certains risques, dont celui de la déception.

Les «besoins» ont beau être «indéniables» en santé, comme M. Girard a insisté, il serait surprenant que le gouvernement fédéral, dont la dette a doublé pendant la pandémie, hausse à plus de 30 % son financement total des systèmes de santé. Sa contribution se situe actuellement à quelque 23 %. S'il le faisait, pour le Québec, ça représenterait 6,2 milliards $ de plus par année.

On ignore pour l'instant quel «chemin» le gouvernement Legault empruntera pour revenir à l'équilibre. Il précisera cela au budget. Que fera-t-il si la négociation échoue avec Ottawa? Il a déjà promis de n'augmenter ni les taxes ni les impôts (ce que Vincent Marissal de QS lui suggérait hier matin).

Peut-être le gouvernement compte-t-il secrètement sur un rebond de type «années folles»?