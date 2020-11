L'Université de Montréal vend des milliers de meubles

Que vous veniez d’emménager, que vous ayez besoin d’aménager votre nouveau bureau ou simplement envie de changement, cette importante vente de mobilier devrait vous intéresser.

L’Université de Montréal doit liquider des meubles qui n’ont pas été déménagés dans leurs nouveaux locaux.

Bibliothèques, classeurs, chaises et bureaux, on dénombrait quelque 12 000 articles à relocaliser. On estime la superficie de ces meubles à l’équivalent de quatre terrains de football!

Du mobilier a déjà été donné à divers organismes, mais voilà qu’on souhaite faire profiter la population. Il reste désormais environ 3000 articles à vendre.

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous et respecter les horaires établis.

«On conseille à tout le monde d’aller prendre leur rendez-vous sur notre site web. Si vous n’avez pas de rendez-vous, vous allez malheureusement être refoulé», précise Geneviève O'Meara, aux communications de l’UdeM.

On assure que les règles sanitaires seront respectées.