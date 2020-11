Montréal: circulation entravée sur le réseau autoroutier durant le week-end

La circulation automobile sera entravée durant la fin de semaine sur le réseau autoroutier, notamment sur l’autoroute 15 nord entre L’Île-des-Sœurs et l’échangeur Turcot et ses bretelles ainsi que l’échangeur Saint-Pierre, des secteurs à éviter, selon Mobilité Montréal.

L’autoroute 15 en direction nord sera fermée complètement entre la fin du pont Samuel-De Champlain et l’échangeur Turcot, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Ces entraves placées sur cette importante voie de circulation induiront une fermeture par défaut de plusieurs axes routiers. C’est le cas de l’autoroute Bonaventure qui sera fermée entre le boulevard Gaétan-Laberge et L’Île-des-Sœurs.

La sortie 57-N sur l’A-15 en direction sud sera également fermée, tout comme les entrées en provenance de L’Île-des-Sœurs, de l’avenue Atwater et des boulevards De La Vérendrye et Gaétan-Laberge.

Dans l’échangeur Turcot, le ministère des Transport annonce des fermetures dans les bretelles de l’A-20 est à l’A-15 sud, du boulevard Pullman à la route 136 et de l’entrée Girouard pour Décarie.

Ces fermetures seront en vigueur de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Concernant les échangeurs Angrignon et Saint-Pierre, on prévoit la fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20 ouest à la route 136 et le pont Honoré-Mercier, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

De plus, l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue débouchant sur l’A-20 en direction ouest sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

L’autoroute 520 ouest sera fermée à la hauteur de la 55e Avenue ainsi que le boulevard René-Lévesque dans les deux directions durant la même période.

Quant à l’autoroute 40 en direction est, elle sera fermée à la sortie 76 vers le boulevard Pie-IX, de vendredi 23 h à dimanche 19 h. En direction ouest, c’est la voie de desserte qui sera fermée entre les avenues Marien et Broadway, de vendredi 21 h à lundi 5 h.