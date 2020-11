Possible prise d’otage : moments d’inquiétude pour les proches sans nouvelles

De nombreux messages sans réponses : plusieurs proches d’employés qui travaillent dans l’édifice dans lequel a lieu une importante opération policière, à Montréal, sont sans nouvelles et vivent des moments d’inquiétude.

«Au début on se demande un peut ce qui se passe on est très, très inquiet. Ensuite on sort à l’extérieur et on ne voit pas la tête de la personne qu’on veut retrouver. Je suis inquiète, sérieusement», confie Estelle Pelland, la conjointe d’un employé d’Ubisoft.

Cette dernière a tenté de communiquer avec son conjoint via les réseaux sociaux et par messagerie texte, mais sans succès.

Une autre femme rencontrée par TVA Nouvelles tentait de communiquer avec sa nièce qui travaille pour l’entreprise Ubisoft.

Ses textos étaient cependant sans réponse.

Une importante opération policière est en cours au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Viateur. Il s’agirait d’une possible prise d’otage, mais les policiers n’ont toujours confirmé aucune information.