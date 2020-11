TVA Sports en direct de la bulle de la LHJMQ

La chaîne sportive TVA Sports diffusera des matchs en direct de la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec créée au Centre Vidéotron, à Québec, du 17 au 27 novembre.

Dans un communiqué transmis vendredi, le réseau TVA Sports s’est dit heureux de permettre «aux amateurs ainsi qu’aux partisans des équipes de la LHJMQ de partout au Québec de vivre le seul hockey en action présentement au pays».

Six matchs seront présentés et mettront aux prises les Remparts de Québec, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville, les Saguenéens de Chicoutimi, les Tigres de Victoriaville, les Olympiques de Gatineau et les Cataractes de Shawinigan.

Le premier rendez-vous est donné pour le mardi 17 novembre à 19 h dans le cadre d’un match entre les Remparts et les Voltigeurs.

Sébastien Goulet assurera la description et sera accompagné de Steven Finn à l’analyse. Louis Jean sera à l’animation entre les périodes en compagnie de deux anciens du circuit Courteau, Éric Fichaud et Alexandre Picard.

Voici l’horaire de diffusion des matchs de la LHJMQ à TVA Sports au cours des prochaines semaines :