Un sérieux coup de barre pour rebâtir notre système public de santé et de services sociaux

Une mise à jour économique est l’occasion pour un gouvernement de corriger le tir et de pallier les manques révélés par des situations exceptionnelles. Et s’il y a une chose que la pandémie a mise au grand jour, c’est la fragilité de notre réseau de la santé et des services sociaux.

Surcharge de travail, épuisement professionnel, pénurie de main-d’œuvre, bris de services, organisation du travail basée sur des statistiques, qui évacue le côté humain des conditions de pratique, empiétement du secteur privé qui vampirise les ressources humaines et financières du réseau public, etc., l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ avertissent depuis des années les gouvernements qui se sont succédé à Québec que la voie qu’ils empruntaient fragilisait le réseau et qu’au bout du compte, c’est la population qui allait en payer le prix.

Le ministre des Finances, Éric Girard, avait l’occasion jeudi de démontrer que le gouvernement Legault allait donner un sérieux coup de barre pour corriger les conditions de travail et salariales inacceptables des professionnelles en soins et du personnel professionnel et technique au service de la population. Malheureusement, on vient d’assister à une autre occasion manquée. Pourtant, malgré le déficit anticipé, le gouvernement reste en bonne position.

Une analyse récente du directeur parlementaire du budget indiquait que nos finances publiques demeurent viables malgré la pandémie. Cette étude avance même qu’il serait possible de rehausser nos dépenses gouvernementales d’un montant équivalent à 1,2 % de notre PIB sans mettre à mal cette viabilité. Bref, il est possible d’investir dès aujourd’hui dans les travailleuses et les travailleurs du réseau public de la santé et des services sociaux.

Un rattrapage salarial à concrétiser

En créant au début de la pandémie une prime de 4 % pour l’ensemble des salarié·e·s, le gouvernement Legault a reconnu que les revenus de ceux et celles qui tiennent le réseau à bout de bras étaient nettement insuffisants et qu’il se devait de leur accorder une augmentation salariale substantielle. Cette augmentation atteint 8 % dans certains centres d’activités et une prime « escalier », pouvant atteindre 1 000 $ par mois, est offerte de manière discriminatoire à certains titres d’emploi seulement. Le tout pour s’assurer d’avoir suffisamment de travailleuses et de travailleurs pour prodiguer des soins et des services à la population.

Dans ses demandes révisées l’alliance APTS-FIQ demande un rattrapage de 4 % pour la première année, auquel s’ajoute l’augmentation de 1,75 % proposée par le gouvernement. Avec les primes créées dans le cadre de la pandémie, le gouvernement va accorder plus que le rattrapage salarial demandé pour la première année de la convention collective. Mais afin d’assurer que cette reconnaissance ne disparaisse pas avec la fin de l’état d’urgence, le gouvernement se doit de les pérenniser en les traduisant par un rehaussement de la structure salariale. Ce rattrapage se ferait à coût pratiquement nul pour l’année 2020-2021 et permettrait ainsi de compenser une partie du retard accumulé au cours des 20 dernières années. Et c’est sans compter le message clair et net qu’il enverrait à la population sur l’importance de rétribuer à leur juste valeur ceux et celles qui donnent les soins et les services.

Une approche globale nécessaire

Si nous voulons rebâtir notre système public de santé et de services sociaux, nous ne pouvons pas nous contenter d’accorder des augmentations de salaire au personnel professionnel et technique et aux professionnelles en soins. Elles devront être accompagnées par d’autres mesures pour améliorer les conditions de travail et favoriser l’attraction et la rétention de la main d’œuvre.

D’ailleurs, des discussions ont cours avec le gouvernement pour améliorer les conditions de travail spécifiques à chaque organisation. Que l’on parle des ratios professionnelles/patient ou de l’établissement de critères qualitatifs pour pondérer la charge des intervenant·e·s, nous devons mettre en place des solutions pour diminuer la surcharge de travail. Il faudra aussi instaurer des mesures pour adapter le régime de retraite afin de maintenir en emploi les salarié·e·s expérimenté·e·s, pour tenir compte des disparités régionales afin de s’assurer que les soins et les services puissent être offerts sur l’ensemble du territoire québécois et, finalement, pour accorder à nos 131 000 membres de meilleurs droits parentaux.

Le gouvernement ne peut plus attendre les conditions favorables, c’est maintenant qu’il doit agir.

Andrée Poirier et Nancy Bédard, présidentes de l’alliance APTS-FIQ