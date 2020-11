Une jeune Gatinoise manque à l’appel

Geovana Luz, une Gatinoise de 15 ans, manque à l’appel depuis le mardi 10 novembre, a alerté le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Selon le SPVG, «L'adolescente aurait quitté l'établissement scolaire qu'elle fréquente dans le secteur de Hull en fin de matinée pour la pause du dîner et n'y serait pas revenue pour assister aux classes de l'après-midi».

La police demande l’aide du public afin de la retrouver.

Geovana Luz a le teint moyen à foncé, mesure 1,65 mètre et pèse environ 80 kg. Elle a les cheveux bruns, longs et frisés, «qu’elle porte souvent en longues boucles lisses. Elle a les yeux bruns, s’exprime en français, anglais, espagnol et portugais.

Elle pourrait porter un manteau d’automne de couleur gris.

Les policiers du SPVG ainsi que les membres de la famille de Geovana Luz ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute personne détenant de l'information permettant de localiser Geovana Luz est invitée à composer le 819 246-0222. Les informations reçues sont traitées de façon confidentielle.