William et Harry, frères ennemis?

Les livres-chocs sur la monarchie britannique ont la cote. Après «Finding Freedom», sur le Megxit et les tribulations de Meghan et Harry, voici «Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family», qui fait la lumière sur le conflit entre les fils de Charles et Lady Diana. Fait non négligeable, ce livre est signé Robert Lacey, un auteur spécialisé dans la royauté qui a été consultant sur la populaire série «The Crown». Voici des éléments qui ressortent de son nouvel opus.

Le statut actuel de Harry

Selon le livre, la reine a offert à Harry la possibilité de réviser sa situation après avoir vécu 12 mois aux États-Unis, ce que le prince a refusé. Puis, bien sûr, à cause de la COVID-19, l’impossibilité de tout déplacement d’un côté à l’autre de l’Atlantique pour quelque membre de la royauté que ce soit a contribué à couper les ponts. De fait, les Sussex comptaient passer l’été 2020 à Frogmore Cottage et fêter Noël avec les Windsor. Le délai offert par la reine pour revenir au bercail expire le 31 mars prochain.

La fois où Kate a dit non

Près de cinq ans après le début de sa relation avec William, Kate Middleton avait été invitée à passer Noël à Sandringham avec la famille royale. La future duchesse avait toutefois refusé pour la simple raison qu’elle n’était pas encore fiancée avec le prince. Selon Lacey, «c’était la première fois que la reine offrait une telle invitation à une simple copine de William, même si leur relation était bien engagée, mais Kate avait sa propre vision de la situation: elle ne se rendrait à Sandringham pour Noël que lorsqu’elle aurait une bague au doigt.» Et elle avait passé les fêtes avec sa propre famille, en Écosse.

Les Sussex axés sur leur image

Bien que William et Kate, de concert avec Harry et Meghan, aient d’abord uni leurs forces pour appuyer différentes causes et organismes charitables, un quatuor d’abord appelé «Fab Four» en référence aux Beatles, leurs approches différentes quant à leur rôle ont rapidement provoqué une rupture entre leurs bureaux. Il semble que Meghan et Harry étaient plus concernés par leur image que par la qualité de leurs actions, allant même jusqu’à recruter la firme de relations publiques Sunshine Sachs pour développer leurs «tactiques de rédemption personnelle». Et si Kate en particulier était outrée par tant de vanité, Sa Majesté rongeait aussi son frein, désapprouvant une telle approche.

Un message à son cadet

En décembre 2019, le palais de Buckingham dévoile une photo représentant la Couronne et sa succession pour les prochaines générations, soit Élisabeth II, Charles, William et le petit George. Ceci aurait été l’idée du prince Charles, pour montrer une famille royale amincie. Toutefois, selon Lacey, «ce plan de ne montrer que la ligne directe de succession au trône a été soutenu avec enthousiasme par William en coulisses. Il ne voulait pas s’exprimer publiquement là-dessus, mais voulait envoyer un message à son cadet.»

Un dernier tour de piste

Les Sussex ont participé à leur dernier engagement royal officiel en mars 2020, lors des cérémonies du Jour du Commonwealth. Pendant l’événement, Sussex et Cambridge semblent se bouder. «Quand Harry a appris que lui et Meghan allaient être carrément mis de côté après cette apparition finale, il était furieux.» Comme ce sont les Cambridge qui ont pris leur relève, ce fut un autre clou dans le cercueil de leur relation. Lorsque Charles a reçu un diagnostic positif au coronavirus au printemps, les frères se sont brièvement rapprochés, au téléphone du moins, mais rien de public n’en est ressorti.

Des détails inédits

On apprend aussi à travers le livre des détails inédits sur la jeunesse des princes. Voici deux exemples.

La reine a sauvé William d’une dépression

Environ trois ans après le divorce de Diana et Charles, soit deux ans avant la mort tragique de la mère de William, Sa Majesté était inquiète de l’état d’esprit de son petit-fils. «La reine craignait sérieusement que le garçon se dirige vers une grave dépression et y voyait le reflet des problèmes psychologiques de Diana», écrit Robert Lacey. La souveraine a donc développé sa relation avec William, instaurant entre autres des dîners hebdomadaires en tête à tête. Ceci aurait «aidé à transformer l’écolier fragile se dirigeant vers une crise en un jeune homme plutôt solide et résilient».

William méprisait son père

Selon ce qu’on découvre dans le livre, les relations de William avec son père étaient tendues pendant le mariage tumultueux de ce dernier avec Diana. L’auteur soutient que l’aîné du couple «exprimait ouvertement du dédain et de l’agressivité envers Charles... qui perdurerait encore à ce jour. Il prenait souvent le parti de sa mère et aurait déjà crié à son père: “Je te hais tellement! Pourquoi fais-tu pleurer maman tout le temps?”»