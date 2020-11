Benny&Co accélère le pas de l’achat local

La chaîne de rôtisseries Benny&Co repousse une fois de plus les limites de l’approvisionnement local, en parvenant à éliminer la presque totalité de ses achats aux États-Unis.

C’est en outre ce que la signature d’une toute nouvelle entente avec Hydroserre, l’entreprise québécoise derrière la marque Laitues Mirabel, lui permettra d’accomplir. D’ici peu, l’entreprise connue pour ses laitues Boston sera en mesure de répondre à l’ensemble des besoins en laitue frisée de la rôtisserie québécoise.

« Notre laitue sera plus fraîche, meilleure et québécoise. Et vous n’avez pas idée à quel point cette décision va nous éviter des maux de tête », résume non sans fierté le vice-président des approvisionnements de Benny&Co, Marc-Antoine Benny.

450 000 laitues par année

Avec 63 restaurants maintenant, la rôtisserie née dans Lanaudière il y a 60 ans achète pas moins de 450 000 unités de laitue frisée par année. Jusqu’à récemment, l’entreprise s’approvisionnait auprès de producteurs américains, de la Californie et de l’Arizona principalement.

Forte de cette nouvelle association avec Hydroserre, Benny élimine d’un seul coup le tiers des achats qu’elle faisait toujours à l’extérieur du Québec. Ses approvisionnements en produits québécois atteignent désormais les 80 %, une amélioration comparativement aux 70 % de juillet dernier.

«Ce n’est pas vrai que c’est plus cher d’acheter ici, affirme le responsable des approvisionnements. Lorsque vous prenez en compte l’incertitude, les variations du taux de change, les coûts de transport et les pertes liées au manque de fraîcheur des aliments au moment de la livraison, ce n’est vraiment pas le cas.»

Des emballages compostables

Mais ce n’est pas tout. Dans son désir de soutenir l’entrepreneuriat d’ici et de poser des gestes concrets pour l’environnement, la chaîne est devenue en début d’année actionnaire d’une jeune entreprise de Joliette, spécialisée dans la production d’emballages alimentaires à la fois recyclables et compostables.

Un investissement de démarrage de 300 000 $ dans AecopaQ a fait de Benny&Co le propriétaire de 7 % des parts de l’entreprise en devenir, dont la production doit débuter en janvier prochain. Ce sera alors fini les barquettes de styromousse ; avant longtemps, elles seront faites de fibre de bois d’ici, résultat du travail innovant de cette jeune entreprise de Lanaudière.

« Cela faisait des années que l’on cherchait à améliorer notre performance à ce niveau. On essaie toujours d’être à l’avant-garde. Je crois qu’on va réussir avec AecopaQ », affirme son PDG Jean Benny.

Au cours des 10 dernières années, Benny&Co a connu une croissance importante. De 12 restaurants à l’époque, son réseau de succursale a quintuplé depuis.

La chaîne ouvrira une nouvelle rôtisserie à Saint-Hyacinthe d’ici la fin de l’année et planifie l’ouverture de sept nouvelles rôtisseries en 2021, dont à Valleyfield, à Magog et à Drummondville.

Mais surtout, l’entreprise projette l’ouverture de trois nouveaux restaurants au centre-ville de Montréal, un quartier que l’on qualifie encore de désert, en raison de la pandémie.

« Est-ce que c’est un geste suicidaire ? Audacieux, peut-être. Mais pas suicidaire, répond le président. Cela fait 60 ans que nous sommes dans l’industrie, je ne peux pas dire que cela nous fait peur. J’ai confiance. »

Une troisième génération tiendra bientôt les rênes

Une odeur de changement flotte au siège social de Benny&Co, à Bois-des-Filion, où l’on se prépare à passer les commandes de la direction aux mains de la troisième génération de la famille Benny.

Au cours des dernières semaines, de nombreux membres de la direction – tous des trentenaires – ont été promus et ont vu leurs responsabilités augmenter. C’est ainsi que Kevin Di Girolamo est devenu v.-p. opérations et ressources humaines, que Marc-Antoine Benny est devenu v.-p. approvisionnement, qu’Élizabeth Benny est devenue v.-p. marketing et que Jérôme Benny est maintenant directeur des opérations et TI.

Si le nom de celui qui sera appelé à prendre la relève de la haute direction n’est pas choisi, d’aucuns s’attendent à ce que ce soit l’un d’entre eux. Et avant longtemps... Ce serait là l’un des nombreux effets collatéraux qu’aura eus la pandémie sur les activités de l’entreprise.

Au retour des Caraïbes

« Je suis encore le président-directeur général, affirme Jean Benny, 59 ans. Mais ils sont tellement bons que je ne serai pas inquiet lorsque viendra le temps de céder ma place. Je ne suis pas encore rendu là. Mais après toutes ces années, je ne vous cacherais pas que je ne dédaignerais pas de ralentir, et demeurer davantage en coulisses. »

C’est au retour en catastrophe d’un voyage en voilier avec ses frères dans les Caraïbes que la question de la relève est soudainement devenue plus claire. Revenus un 19 mars, en pleine pandémie, Jean Benny et ses frères ont été tenus – quarantaine oblige – de patienter 14 jours à la maison.

Le PDG avoue avoir profité de cette période qui a suivi pour garder sa petite-fille, encore bébé, comme rarement il s’était permis de le faire auparavant. Le plaisir du grand-père fut tel que la quarantaine de deux semaines du départ s’est prolongée de deux mois !

« Je ne sais pas qui prendra ma relève. Après tout, il n’y a pas d’urgence, dit-il. Cela dit, j’ai trouvé intéressant de constater à quel point les enfants avaient su seuls maintenir les opérations. C’était relaxe. Et pour tout vous dire, j’y ai pris goût ! »

Ce dernier se verrait bien céder la direction générale aussi rapidement que l’an prochain.