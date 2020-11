Évasion: 99 raisons d’aimer Montréal, Québec et Toronto

La pandémie donne l’occasion à la série «99 raisons d’aimer» de faire découvrir les plus beaux attraits du Canada, facilement accessibles en voiture dans le contexte délicat du moment.

De retour à Évasion le 4 janvier prochain, l’émission se séparera en trois volets, avec trois animateurs différents.

Alors que Félix-Antoine Tremblay prendra le volant de «99 raisons d’aimer Toronto», Fabien Cloutier, Beauceron d’origine, arpentera la métropole dans «99 raisons d’aimer Montréal».

Quant à Ève-Martie Lortie, elle était la personne toute désignée pour nous faire visiter la Vieille-Capitale, sa ville d’adoption, d’où elle anime chaque semaine «Salut Bonjour Weekend», dans «99 raisons d’aimer Québec».

Monuments, culture, histoire, restaurants, boutiques, musées, plein air, vie nocturne et plus encore : les bonnes adresses de Toronto, Montréal et Québec seront passées au peigne fin cet hiver, et ces endroits n’auront plus de secrets pour leurs visiteurs!

Dérivée de la série de livres touristiques «300 raisons d’aimer...», publiée aux Éditions de l’Homme, «99 raisons d’aimer», un projet de Productions Déferlantes et Québecor Contenu, nous a auparavant emmenés à Paris, en Nouvelle-Orléans, au Mexique, à Paris et à Vancouver, entre autres destinations.

«99 raisons d’aimer», le lundi, à 20 h, à Évasion, dès le 4 janvier.