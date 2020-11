Le Mexique dépasse le million de cas de Covid-19

Le Mexique a dépassé samedi le million de cas de Covid-19 confirmés, après avoir enregistré 5860 nouvelles infections en 24 heures, a indiqué le gouvernement.

«Un total de 1 003 253 personnes ont obtenu un résultat positif aux tests de dépistage», a annoncé en conférence de presse Ricardo Cortes, de la Direction générale de promotion de la santé.

Le nombre de morts enregistrés au cours des dernières 24 heures s'élève à 635, portant le bilan global à 98 259 décès de coronavirus dans le pays, a détaillé le fonctionnaire du ministère de la Santé.

Avec 128,8 millions d'habitants, le Mexique se maintient au quatrième rang des pays les plus endeuillés, derrière les États-Unis, le Brésil et l'Inde, selon le comptage de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

«L'épidémie est très active (...) Nous n'avons sans doute pas encore connu le pire», a dit à l'AFP un ancien dirigeant national de la lutte contre la pandémie de grippe AH1N1 en 2009, Alejandro Macias.

Le premier cas officiel de Covid au Mexique remonte au 28 février. Depuis lors, l'avancée de l'épidémie a dépassé les prévisions des autorités sanitaires.

La capitale a enregistré une augmentation du nombre d'infections quotidiennes depuis la mi-octobre et reste l'épicentre de la pandémie au Mexique, avec plus de 177 000 personnes infectées et 16 000 décès confirmés de Covid-19.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé vendredi la fermeture des bars et des cantines pendant 15 jours.

Les restaurants, les cinémas et les gymnases y ont aussi été tenus de fermer plus tôt qu'à l'habitude, en raison de l'accélération des infections et des hospitalisations constatée la semaine dernière.

L'édile a également déclaré que le nombre de tests serait augmenté à 10 000 par jour.