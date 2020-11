Les communautés autochtones très affectées par la COVID-19

Une augmentation des cas de COVID-19 dans les communautés autochtones a été observée par le ministère Services aux Autochtones Canada (SAC) ce mois-ci, avec près de 2253 cas positifs en date du 12 novembre.

Près de 892 cas sont actifs et 17 personnes en sont décédées, selon les données de Services aux Autochtones Canada rapportées dans un communiqué vendredi.

Au Québec, 28 cas positifs ont été confirmés au Nunavik et toutes les personnes touchées sont désormais rétablies, a précisé le ministère.

Cette augmentation serait liée à plusieurs grands rassemblements privés et publics où le respect des consignes sanitaires, comme la distanciation sociale et le port du masque, n’a pas été respecté.

Au niveau provincial, les Premières Nations du Manitoba font partie des plus touchées par la deuxième vague de la pandémie.

« Nous sommes très attentifs aux épidémies actuelles au Manitoba [...] Nous travaillons activement avec les communautés et les dirigeants pour nous assurer que les ressources nécessaires sont en place pour prévenir et combattre la propagation de COVID-19, et nous sommes prêts à déployer des ressources supplémentaires, si nécessaire », a fait savoir le SAC dans son communiqué.

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé le 10 novembre dernier un financement de 61,4 millions de dollars pour appuyer l’aide dans la province.

Un processus de demandes de financement a également été mis en place par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

« Le financement est offert aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi qu’aux organisations autochtones servant les Autochtones dans les centres urbains et hors réserve », a mentionné Services aux Autochtones Canada.

Joe Savikataaq, le premier ministre du Nunavut, a quant à lui confirmé dans un communiqué vendredi soir qu’un nouveau cas a été déclaré positif dans la région du Kivalliq, portant à quatre le nombre de cas confirmés dans la province.

« La région du Kivalliq sera placée en confinement par mesure de précaution », a-t-il ajouté.

Le gouvernement fédéral a attribué près de 285,1 millions de dollars pour soutenir les initiatives de la santé publique dans les communautés autochtones afin de lutter contre la COVID-19.