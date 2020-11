Les parents d'enfants autistes crient à l'aide

La Fondation Autisme Laurentides demande l'aide de la population et des entreprises du Grand Montréal alors que les défis de la pandémie ont entraîné un épuisement chez les familles, qui se sentent démunies.

Les parents d'enfants autistes ont besoin d'une pause qui permettra à leurs enfants avec un trouble du spectre de l'autisme de profiter d'installations et d'activités adaptées.

Voyez le reportage d'Andy St-André, ci-dessus.

• À lire aussi: Congé des Fêtes prolongé pour les élèves: une solution qui ne fait pas l'unanimité au Bas-Saint-Laurent

Une mère rencontrée par TVA Nouvelles, samedi midi, s'est dite particulièrement préoccupée pour son fils.

«La maison de répit de Blainville, c'est le quotidien d'Alexandre. Ses amis y sont. Ça le bouleverse beaucoup, a-t-elle raconté. Les écoles normales ne sont pas fermées, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas laisser (les autres établissements) ouverts et avoir l'argent pour nous aider.»

Tous les événements caritatifs de Fondation Autisme Laurentides ont dû être annulés en raison de la COVID-19, ce qui a entraîné un grand manque à gagner.

«Cette deuxième vague nous frappe encore plus fort : les répits nous coûtent plus cher, les programmes ont changé et nos services ont été bousculés », a déclaré Karine Brunet, directrice générale d'Autisme Laurentides.

«Les besoins de répit sont de plus en plus criants; on a une liste d'attente et on essaie d'aider le plus de familles possible, mais on doit respecter les normes en vigueur et de façon sécuritaire.»

La première campagne de levée de fonds de l'organisme est mise en œuvre à l'interne avec peu de moyens. La Fondation vise à récolter des dons sous la forme symbolique de morceaux de casse-tête à 5$.

Afin de soutenir cette campagne, deux jeunes humoristes de la relève étant eux-mêmes sur le spectre de l'autisme, Gen Major et Justin Desrosiers, ont pris l'initiative d'enregistrer une vidéo humoristique calquée sur les conférences de presse du premier ministre François Legault.