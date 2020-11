Max Gros-Louis n'est plus

L’ancien grand chef de la nation huronne-Wendat de Wendake, Max Gros-Louis, est décédé à l'âge de 89 ans.

La santé du mythique personnage était précaire depuis quelque temps.

«La communauté de Wendake et la grande région de Québec perdent en Max Gros-Louis un grand ambassadeur du développement culturel et économique autochtone. Mes pensées accompagnent sa famille», a déclaré Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale sur son compte Twitter.

Max Gros-Louis a dirigé les destinées de la nation huronne-wendat pendant plus de 30 ans en tant que grand chef. Durant son long mandat, il a travaillé au développement de la réserve.

C’est sous son règne qu’a débuté le débat concernant la réserve des Laurentides, la question du territoire ancestral.

