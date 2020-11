The Republic of Sarah: une série américaine entièrement tournée au Québec

Après avoir dû interrompre leurs activités pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de COVID-19, les productions étrangères ont repris d’assaut Montréal. En plus des films hollywoodiens Maman j’ai raté l’avion et Moonfall, la première saison de la série américaine The Republic of Sarah est en tournage depuis quelques semaines au Québec, a appris Le Journal de Montréal.

Cette nouvelle série destinée à la chaîne américaine CW réunira à l’écran plusieurs jeunes vedettes d’Hollywood dont Stella Baker (Tell Me Your Secrets), Hope Lauren (Supergirl), Luke Mitchell (Blindspot), Landry Bender (Looking for Alaska), Nia Holloway (Hawai Five-0) et Izabella Alvarez (Westworld).

Le tournage a débuté à la fin octobre dans la ville de Lac-Brome, dans les Cantons-de-l’Est, et se poursuivra à Montréal et ses environs jusqu’à la fin avril. Des scènes seront aussi filmées dans un des studios MELS et dans l’ancienne usine Mabe, dans l’est de Montréal.

L’intrigue de The Republic of Sarah sera campée dans une petite ville du New Hampshire. La série relatera l’histoire d’une professeure d’histoire au secondaire (jouée par Stella Baker) qui tente de sauver sa ville natale de l’emprise d’une société minière. Avec ses étudiants, elle mettra sur pied un projet farfelu qui pourrait leur permettre de proclamer l’indépendance de leur ville.

Déjà à Montréal

Les acteurs de la série sont déjà arrivés à Montréal depuis quelques semaines. Plusieurs d’entre eux dont Nia Holloway et Izabella Alvarez ont d’ailleurs partagé sur Instagram des photos d’eux sur le plateau de tournage.

Rappelons que deux autres gros tournages américains sont en cours au Québec : celui de Maman j’ai raté l’avion, une nouvelle version de la comédie culte de 1990, et celui de Moonfall, le prochain film de science-fiction du cinéaste Roland Emmerich (Le jour de l’indépendance, 2012).

La série The Republic of Sarah sera diffusée sur les ondes de la chaîne américaine CW en 2021.