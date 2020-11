Un pas de plus pour l’équité salariale

Le gouvernement fédéral a révélé vendredi son projet de «Règlement sur l’équité salariale», qui viendra appuyer l’application de la «Loi sur l’équité salariale» afin de garantir un salaire égal entre les femmes et les hommes.

Les parties impliquées dans ce dossier peuvent analyser cette nouvelle réglementation pendant une période de commentaires accordée jusqu’au 13 janvier 2021, avant que le Règlement rentre en vigueur au courant de la même année.

Les employeurs disposeront alors de trois ans pour mettre en œuvre leurs plans pour l’équité salariale, a fait savoir le gouvernement Trudeau.

«Les Canadiennes ont trop longtemps souffert des écarts salariaux entre les sexes. C’est pourquoi notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles à l’égalité entre les sexes dans le domaine de l’emploi», a déclaré dans un communiqué diffusé vendredi la ministre du Travail, Filomena Tassi.

Au Canada, une femme gagnerait 89 cents pour chaque dollar gagné par un homme, ont révélé les plus récentes données consultées par le gouvernement fédéral.

Par ailleurs, la pandémie actuelle de COVID-19 toucherait plus durement les femmes que les hommes dans le secteur du travail :

«La pandémie nous a prouvé à quel point le travail des femmes est crucial. Ce sont aussi ces dernières qui en ont le plus souffert. Nous risquons de voir les femmes disparaître du marché du travail et des décennies de victoires durement gagnées réduites à néant», a alerté dans le communiqué Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

Le gouvernement fédéral travaille également sur de nouvelles mesures concernant la transparence salariale et la prévention du harcèlement et de la violence dans les milieux de travail.