La COVID s’invite dans une fête clandestine de 300 personnes

Au mépris du confinement en vigueur en France, une fête clandestine a réuni dans la nuit de samedi à dimanche des centaines de personnes, dont au moins l'une d'elles s'est avérée positive à la COVID-19, entraînant l'intervention de la police qui a été prise à partie par des fêtards.

L'organisateur de la soirée, le propriétaire du pavillon où elle s'est tenue à Joinville-le-Pont près de Paris, ainsi qu'une troisième personne ont été placés en garde à vue, a-t-on appris dimanche de sources policière et proche de l'enquête.

Alertés par des riverains, des policiers sont intervenus pour interrompre cette soirée privée et clandestine, qui a rassemblé entre 300 et 400 personnes, et ont été pris à partie par des fêtards «manifestement très avinés», d'après une source proche du dossier.

«Mécontents», ils ont jeté des bouteilles en direction des policiers, a révélé la préfecture de police.

Les agents ont alors fait usage de grenades de désencerclement et évacué ces invités.

Lors de cette fête, un homme a été blessé et transporté à l'hôpital. Il a alors été dépisté positif à la COVID-19, a dévoilé une source policière.

Dans un communiqué, la préfecture de police a invité l'ensemble des personnes présentes «à se faire dépister dans les meilleurs délais et à s'isoler au moins jusqu'à réception des résultats de leur test».

Un confinement est en vigueur depuis le 31 octobre, en France, où le nombre de morts a atteint un total de 44 246 depuis le début de la pandémie.