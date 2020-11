Situation inquiétante dans Chaudière-Appalaches

Après un triste record de 125 cas samedi, la région de Chaudière-Appalaches a enregistré dimanche seulement 38 nouvelles infections.

Cette baisse drastique du nombre de cas s’explique par un moins grand nombre de tests effectués.

Selon la Santé publique, le réseau de la santé pourrait ne plus tenir longtemps si les cas continuent d’augmenter dans la région.

«D'habitude, il y a une moyenne de 1000 tests qui sont réalisés par jour. Hier, on avait eu 700 tests réalisés. Ça peut donc expliquer pourquoi les chiffres ont diminué. On voit aussi que d'habitude les vendredi, samedi et dimanche, il y a moins de tests réalisés», précise la directrice de la santé publique de Chaudière-Appalaches, la docteure Liliane Romero.

Hausse des éclosions dans les écoles

La hausse du nombre de cas se fait particulièrement sentir dans les écoles dernièrement. Il y a deux semaines, 5% des éclosions étaient en milieu scolaire. On parle maintenant de 18%.

Des interventions seront effectuées dans les prochains jours dans les établissements scolaires, afin de sensibiliser les jeunes et vérifier que les consignes sont bien respectées.

«On sait que les plus jeunes peuvent le donner aux clientèles plus vulnérables, aux personnes plus vulnérables. C'est pour ça qu'il faut être très prudent», explique le médecin omnipraticien, le docteur Christian Fortin.