Tragédie de Wendake: «Pourquoi on ne m’a pas entendue?»

La mère des deux petits garçons tués à Wendake le 11 octobre dernier a pris la parole pour la première fois dimanche après-midi.

• À lire aussi: Tragédie de Wendake: l'identité des deux jeunes victimes révélée

• À lire aussi: [PHOTOS] Drame de Wendake: hommage aux petits frères décédés

• À lire aussi: Drame à Wendake: l’accusé n’aurait pas suivi tous les traitements proposés

Émilie Arsenault voulait rendre hommage à ses fils, Alex, deux ans, et Olivier, cinq ans, mais aussi interroger la population sur le système de protection à l’enfance du Québec.

«Je suis une maman. Plusieurs diront que j’étais une maman, mais je suis et je resterai une maman jusqu’à l’infini. Ce n’est pas parce qu’il vous a arrachés à moi que ça va changer», a-t-elle dit en préambule de son point de presse tenu en compagnie de son père, Jean-Guy, et de l’avocat Me Marc Bellemare.

«Olivier, Alex (...) je n’ai pas de mots pour vous dire à quel point je m’ennuie. Chaque seconde, mais particulièrement avant d’aller dormir... Sachez mes amours qu’il n’y a pas un soir où je ne vais pas vous border comme si j’avais la chance de vous avoir encore avec moi. Je continue de vous dire que je vous aime, que je vous adore pour la vie, à la folie mes petits pitous, comme avant que vous deveniez des étoiles.»

«Beaucoup de colère»

La jeune femme a expliqué se tenir loin des médias depuis le drame, mais que la situation la mettait en «colère».

«Si je décide de parler aujourd’hui, c’est qu’en plus de la peine, j’ai vraiment beaucoup de colère et j’ai besoin qu’on m’entende», a-t-elle lancé.

«Je suis en colère contre notre Québec qui se dit doté d’un système de protection à l’enfance. Quand j’ai fait appel à la DPJ pour protéger mes enfants, il était où ce propre système de protection? Pourquoi on ne m’a pas entendue? Pourquoi tous les signalements pour mes amours n’ont pas été reconnus malgré tout notre bon vouloir?»

Elle a indiqué que les signalement n’étaient en effet pas venus seulement d’elle et de ses proches, mais aussi d’une travailleuse sociale et d’un enquêteur.

«Pourquoi faut-il attendre que quelqu’un s’en prenne à nos enfants quand tous les signes avant-coureur sont là? Pourquoi la violence familiale n’est pas prise au sérieux quand la maman est là pour protéger ses enfants jusqu’à la fois de trop? La seule fois où il a touché à mes enfants, c’était dans la nuit du 10 au 11 octobre. Si vous nous aviez écouté, j’aurais peut être la chance de profiter de mon dimanche aujourd’hui avec mes enfants plutôt que de les pleurer.»

Elle a continué en disant qu’elle s’était «trompée» en ne croyant pas que son ex-conjoint, Michael Chicoine qui est accusé de deux meurtres au deuxième degré, pourrait s’en prendre à ses propres enfants, comme beaucoup d’autres parents dans sa position avant elle.

«J’ai fait ce que j’ai pu, mais je ne pouvais pas porter tout ça sur mes épaules toute seule, j’avais besoin que le système m’appuie et qu’on me croie.»

Voyez le reste de son intervention dans la vidéo ci-dessus.