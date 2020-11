Un cauchemar de 15 ans prend fin pour une famille faussement accusée

La famille Manoukian, faussement accusée de traite de personne à la suite d’une enquête «bâclée et même biaisée» de la police fédérale a eu gain de cause en Cour d’appel.

Dans un courriel qu’elle a fait parvenir à TVA Nouvelles, la famille Manoukian se dit soulagée après avoir considérablement souffert de cette mauvaise publicité qui a porté atteinte à leur intégrité et dignité.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est condamnée à verser un montant de 400 000$, à titre de dommages punitifs, en plus de l’indemnité additionnelle prévue lors du 1er jugement rendu le 8 janvier 2018.

La GRC ne s'est pas excusée ou n'a pas publié de démenti officiel depuis le retrait des accusations.

«Après 15 ans d’attente et de misère, notre système de justice a finalement porté remède. Cela nous soulage et prouve que le respect, la dignité, l’intégrité et les valeurs humaines sont des fondements de la justice canadienne. Nous nous considérons comme privilégiés que notre innocence a vaincu et que le tort causé par les fausses accusations portées contre notre famille, par une autorité telle que la GRC, ait été reconnu», a fait savoir la famille.

«Ceci étant dit, la justice est un privilège que nous avons au Canada selon nous, bien que plusieurs soient d’avis qu’il s’agit d’un droit. En effet, il nous est difficile de réellement célébrer cette victoire, puisque malheureusement, l’injustice est parfois bien réelle et cruelle.»

«Malgré le jugement rendu, notre vie demeurera marquée par ces 15 années d’attente et de craintes que nos droits soient de nouveau bafoués, ainsi que par toute l’énergie qui a été mise afin de rétablir notre réputation. Malgré tout, nous avons été supportés par nos avocats tout au long de ce parcours et nous leur en sommes reconnaissants.»

Dans le jugement de la Cour d’appel, le rôle du sergent Jacques Morin et de la gendarme Magdala Turpin de la GRC sont soulignés.

Le sergent Morin «savait que certaines informations lors de la conférence de presse étaient fausses. Vu son statut, il aurait dû intervenir pour corriger l’erreur de la gendarme Turpin ou, au moins, proposer la tenue d’une deuxième conférence de presse après le retrait des accusations.

Le juge écrit aussi qu’il estime «qu’il y a lieu d’imputer aussi au procureur général la responsabilité de l’atteinte illicite et intentionnelle à l’intégrité et à la dignité des Manoukian.»

Dans la décision de première instance, le juge avait décrit une série de faits qui démontraient que les agents de la GRC avaient commis plusieurs fautes.

«Une enquête bâclée, et même biaisée, caractérisée notamment par une attitude d’ignorance systématique des éléments de preuve disculpatoires; la remise d’un rapport incomplet au DPCP, ce qui empêchait une analyse objective du dossier; la conférence de presse véhiculant des faits qu’ils savaient faux; le communiqué de presse contenant des faits inexacts, biaisés et visant manifestement à faire le procès des Manoukian dans les médias.»