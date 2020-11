Augmentation d’altercations près du refuge de l'Hôtel Place Dupuis

La tension ne cesse de grimper près du refuge de l’Hôtel Place Dupuis, au centre-ville de Montréal.

Cet hôtel, transformé en refuge pour personnes en situation d’itinérance depuis le début du mois de novembre, semble avoir augmenté le nombre d’altercations dans le quartier, chose qui est pointée du doigt par les commerçants.

• À lire aussi: Le refuge de l'Hôtel Place Dupuis préoccupe des commerçants

• À lire aussi: Un nouveau campement de sans-abris fait son apparition à Montréal

«Il n’y a pas de règles ici, c’est la jungle, affirme une dame en attente d’entrer. Il y a des incidents qui se passent quand on attend en ligne. La COVID n’est pas respectée, les masques ne sont pas mis et les gens sont entassés comme des sardines.»

Les files d’attente afin d’entrer à l’intérieur du refuge seraient à l’origine de la hausse des actes de violence et de ces bousculades.

«Des gens décident de se faufiler et vont entrer à l’intérieur, explique un homme au même endroit. Ça crée une belle zizanie. Il y en a d’autres qui vont les chercher à l’intérieur. Ils n’approuvent pas. Ça amène des gestes probablement physiques.»

Des commerçants très inquiets

La majorité des commerçants du centre-ville notent également une hausse de violences depuis la création du refuge, il y a de ça deux semaines.

Sébastien Caron, copropriétaire du restaurant Copper Branch, voit d’un bon œil la création du refuge, mais estime que le projet manque cruellement d’encadrement.

«Les employés ont peur de venir travailler, lance-t-il. La marche entre la station de métro et le restaurant est assez intimidante. On se fait crier par la tête, on se fait menacer. Des clients me disent la même chose.»

«Même s’il faut aider les gens dans le besoin, les clients et les employés ont droit à un environnement sécuritaire. Et on voit que ce n’est pas le cas en ce moment», ajoute M. Caron.

«J’observe plus de bagarres. Des deals de drogue sont facilement observables», avance J.-P. Loignon, un autre commerçant. Ce dernier ajoute qu’un sentiment d’abandon habite quelques commerçants du centre-ville.

«On observe que ce village est laissé à lui-même. C’est inquiétant et insécurisant. Ce qu’on déplore c’est qu’il n’y a pas de ressources d’encadrement.»

La Ville de Montréal sur le dossier

La municipalité a affirmé qu’elle allait faire son possible afin de trouver une solution.

«Il y a eu une rencontre de travail avec les partenaires et il y aura une rencontre citoyenne le 19 novembre pour présenter le plan d’intervention en cohabitation sociale», mentionne l’attachée de presse du comité exécutif Laurence Houde-Roy.

Une brigade de cohabitation sociale a d’ailleurs été mise sur place par la Ville.

Une halte-répit au Grand Quai pour offrir plus de ressources a été installée. Il y aura également un service de navette pour diminuer la pression sur la place Dupuis prochainement.

De son côté, le directeur général de la Société de développement du Village gai de Montréal, Yannick Brouillette espère que la situation soit maitrisée.

«Le village de Montréal est un outil touristique à l’échelle internationale. On doit le protéger. On doit le sécuriser. On doit le développer.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.