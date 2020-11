Encore des ratés avec le système de communications au SPVQ, dénonce la Fraternité

Les ratés s’accumulent, au SPVQ, avec le nouveau système de radiocommunication et le logiciel de répartition des appels dans les auto-patrouilles, dénonce la Fraternité des policiers qui réclame des correctifs urgents.

Après les ratés survenus lors de la tuerie du Vieux-Québec, le soir de l’Halloween, les outils de communication flambants neufs des policiers ont à nouveau fait défaut, ce dimanche, lors d’une agression à l’arme blanche dans l’arrondissement Sainte-Foy.

Le système RAO (Répartie assistée par ordinateur) a flanché, confirme la nouvelle présidente du syndicat des policiers, Martine Fortier. «Il y a des gens qui essayaient de se mettre en coopération sur la carte d’appel et ça ne fonctionnait pas. Les gens ont été obligés de prendre leur cellulaire puis d’aller sur Google Maps pour le trajet et tous les détails qui rentraient au fur et à mesure dans la carte d’appel, le policier n’y avait pas accès en temps réel.»

Photo d'archives, DIDIER DEBUSSCHÈRE

Les policiers ont également eu de la difficulté à appeler des renforts en utilisant le SÉRAQ (Système évolué de radiocommunication pour l’agglomération de Québec), qui a coûté 30 M$ à la Ville de Québec.

«C’est inacceptable. Je n’attendrai pas que des policiers se fassent tuer ou blesser avant d’agir (...) Les ondes radio doivent être fiables à 100 %, en tout temps», a largué Mme Fortier en entrevue avec Le Journal lundi.

Excédée par les problèmes récurrents qui mettent en danger la sécurité des policiers et du public depuis plusieurs mois, avance-t-elle, Mme Fortier a expédié une mise en demeure à la direction du SPVQ et à la Ville de Québec, la semaine dernière, afin de réclamer une rencontre d’urgence.

«À défaut de faire droit à cette demande, la Fraternité n’aura d’autre choix que de dénoncer la situation auprès du ministère de la Sécurité publique car il en va à la fois de la sécurité de nos membres, des premiers intervenants ainsi que de celle du public», a rédigé Mme Fortier.

Incident à Saint-Augustin

Cette dernière rapporte également un autre incident, à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 8 novembre dernier. Incapables d’appeler du renfort, lors d’une intervention auprès d’un gaillard intoxiqué, les policiers ont dû sortir à l’extérieur d’une résidence privée afin de réussir à rétablir le contact, rapporte-t-elle.

«Force est de constater que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut que ça aille plus vite. Chaque journée est une journée de trop. On n’aurait jamais dû se retrouver avec un système avec lequel il y avait autant de problématiques au mois de juin. Tant qu’à ça, on aurait été aussi bien de garder l’autre puis d’attendre que celui-là soit sur la coche avant de basculer vers le nouveau système.»

Problèmes connus depuis longtemps

La présidente de la Fraternité n’en revient pas que les élus n’aient pas été mis au parfum des problèmes des nouveaux outils de communication lors d’une séance plénière à l’hôtel de ville le 15 octobre dernier. «On leur a dit que tout allait bien!» Les problématiques, expérimentées par un groupe test pendant 9 mois avant le déploiement à grande échelle du SÉRAQ en juin dernier, et les ratés des derniers mois, étaient pourtant connues tous, affirme-t-elle.

«Le groupe test a fait ses devoirs et a relevé plusieurs problématiques qui ont été soulignées à plusieurs reprises mais aucun correctif n’a été apporté», déplore-t-elle, énumérant des problèmes de communication dans certaines zones, à l’intérieur des immeubles, un problème chronique avec le volume – souvent trop fort ou trop faible – et de la distorsion.

Le maire de Québec, Régis Labeaume doit réagir en fin d’après-midi, avant la séance du conseil municipal. Les deux partis d’opposition le talonnent sur cette affaire depuis vendredi. Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a même réclamé la démission du conseiller Patrick Voyer, responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec.

Ironiquement, en décembre 2017, la Ville se félicitait d’avoir choisi une technologie européenne qui n’avait pas encore été éprouvée en sol nord-américain. Elle se disait confiante d’éviter le cauchemar vécu par la Ville de Montréal avec son nouveau système de radiocommunications.