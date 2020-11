WE Charity: de nouveaux documents exigés par les oppositions

Des contrats concernant les frais couverts par WE Charity pour des allocutions de Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau devront être divulgués.

Une motion en ce sens a été adoptée lundi par le comité de l’Éthique. Le texte somme l’agence Speakers’ Spotlight de fournir les documents précisant les sommes remboursées par différentes organisations comme WE Charity depuis 2008.

Deux autres motions mises de l’avant au cours des derniers mois visaient l’obtention de ces même informations. Elle ont toutefois tour à tour été défaites, le Bloc québécois s’y étant opposé par erreur durant l'une des tentatives ratées.

Lundi, une troisième motion, initiée par le Nouveau Parti démocratique, a été adoptée. Celle-ci demande un examen de toute possible violation des règles d’éthique et de lobbying par le gouvernement Trudeau, à travers les dépenses faites pour répondre à la crise de la COVID-19. Le texte a été amendé, sous l'impulsion du Bloc québécois, pour ajouter une exigence de divulgation des fameux documents de Speakers’ Spotlight.

Par ailleurs, de nouvelles informations relativement à l’affaire WE Charity pourraient être obtenues par un autre comité parlementaire, celui des Finances.

Les libéraux remettront des documents faisant partie des 5000 pages fournies cet été au légiste de la Chambre des communes. Celui-ci pourra ainsi déterminer si davantage d’informations peuvent être divulguées sans avoir à être caviardées.«Nous avons accepté d’envoyer les documents non caviardés au légiste, sauf les documents caviardés pour protéger la confidentialité du Cabinet et les documents non pertinents, comme autorisé par la motion du comité», a fait savoir lundi le leader parlementaire des libéraux, Pablo Rodriguez.

Parmi les quelque 5000 pages fournies au comité au courant de l’été, plus de 1000 avaient été noircies par des fonctionnaires du Bureau du conseil privé sous prétexte qu’elles contenaient des informations confidentielles sur les délibérations du conseil des ministres.

D’autres portions étaient masquées parce qu’elles contenaient des informations personnelles ou des éléments jugés non pertinents. Depuis des semaines, les membres des partis d’opposition du comité des Finances tentent de lever le voile sur les pages caviardées au moyen de motions, mais les libéraux font obstruction en s’éternisant durant des heures de débats.

Lundi matin, le porte-parole conservateur en matière de Finances, Pierre Poilievre, a proposé un «compromis» en cessant d’exiger, pour l’instant, la divulgation de 46% de la liasse de documents censurés dont le caviardage est justifié par la protection de renseignements confidentiels du conseil des ministres. Par contre, pour le 54% restant, il exige que les pages soient soumises, dans leur entièreté, au légiste de la Chambre des communes.

À ses yeux, l’offre des libéraux est insatisfaisante puisqu’elle exclut la révision des passages étiquetés comme étant non pertinents.«Si [ces pages] ne sont pas du tout liées à la controverse WE Charity, pourquoi le gouvernement les a-t-il incluses dans le paquet de documents pour ensuite les couvrir d’encre noire? La réponse, c’est qu’elles sont évidemment liées», a réagi M. Poilievre.Le comité des Finances doit se réunir lundi après-midi.