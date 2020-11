Le «Principe de Joyce» proposé à Québec et Ottawa

Le «Principe de Joyce», un document de propositions inspiré de Joyce Echaquan visant à rendre les systèmes de santé et de services sociaux plus sécuritaire et moins discriminatoire pour les autochtones, a été déposé lundi aux bureaux de François Legault et de Justin Trudeau.

Le mémoire qui se veut «un appel à l’action et à l’engagement» est l’initiative du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM), et a été élaboré avec le conseil de la Nation Atikamekw (CNA).

Le «Principe de Joyce» est le fruit d’une consultation publique lancée par le CDAM après la mort de Joyce Echaquan, une mère de famille attikamek originaire de Manawan qui a perdu la vie au Centre hospitalier de Lanaudière sous les injures racistes de professionnelles de la santé le 28 septembre dernier.

«Je souhaite que les gouvernements du Québec et du Canada adoptent le Principe de Joyce afin que ce terrible évènement ne soit pas survenu en vain, que sa voix sonne le début de réels changements pour tous les Autochtones afin que plus jamais personne ne soit victime de racisme systémique», a déclaré par communiqué Carol Dubé, conjoint de Joyce Echaquan.

«Le monde entier a entendu les cris de Joyce, tous ont été indignés par la façon dont elle a été traitée et maintenant les yeux sont tournés vers ce que les gouvernements du Québec et du Canada feront pour que Joyce ne soit pas oubliée et pour que de telles situations ne se reproduisent plus », a dit Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Des copies du Principe de Joyce seront transmises à d’autres élus de Québec et d’Ottawa, ainsi qu’à des organisations de la société civile.

Une page Facebook «Principe de Joyce» en soutien au projet a été lancée le 13 octobre dernier. Le mémoire devait y être publié lundi.