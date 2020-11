Les ventes de bois bondissent

La pandémie de COVID-19 ne ralentit pas l'industrie de la fabrication de produits en bois, dont les ventes ont bondi pour atteindre un sommet inégalé de 3,3 milliards $ en septembre.

Statistique Canada a rapporté lundi que les ventes de ce secteur ont grimpé de 9,6 % en septembre par rapport au mois précédent, «sous l'effet des ventes plus élevées observées dans les scieries et chez les fabricants de produits de préservation du bois».

Ce secteur est de loin celui dont le chiffre d’affaires a cru le plus fortement depuis un an.

«Les ventes enregistrées en septembre ont augmenté de près du tiers (+32,1 %) par rapport à février et se sont accrues de 39,6 % comparativement à un an plus tôt. Les prix plus élevés du bois d'œuvre et autres produits du bois (+6,3 %) et les volumes plus élevés des ventes (+4,0 %) ont contribué à la hausse observée en septembre», a précisé l’organisme fédéral.

Dans l’ensemble, les ventes des fabricants ont augmenté au pays de 1,5 % en septembre comparativement à août pour s’établir à 53,8 milliards $. Il s’agit d’un regain puisqu’elles avaient diminué de 1,4 % en août par rapport au mois précédent.

Au Québec, la hausse a été faible en septembre, à 0,6 %, tout comme en Ontario. Toutefois, Montréal s’est classée première chez les grandes régions métropolitaines avec un essor de 8,7 %, devant Toronto à 8,2 %. Ces gains sont surtout attribuables aux ventes plus élevées de matériel de transport et d'aliments.

Pour l’ensemble du pays, les ventes ont progressé dans 13 des 21 industries du secteur de la fabrication au pays en septembre. En plus, des produits en bois, la fabrication de produits chimiques et d'aliments a aussi connu une croissance mensuelle marquée.

Toutefois, Statistique Canada note que les ventes enregistrées en septembre pour l’ensemble des fabricants étaient inférieures de 3,6 % au montant enregistré en février avant la pandémie.