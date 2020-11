Michael Schumacher continue de se battre, dit un ami

Depuis que Michael Schumacher a été victime d'un accident de ski dans les Alpes, qui l'a plongé dans le coma pendant six mois, les nouvelles sont rares et les fans sont inquiets.

Mais heureusement, l'horizon semble s'éclaircir pour le champion de F1, comme l'a dévoilé son ami Jean Todt, ancien patron de Ferrari.

Interrogé par RTL, il a témoigné du combat mené par le pilote. «Il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent», a-t-il dévoilé à la radio, ajoutant que le sportif était «très bien entouré et confortablement installé».

Autre preuve de l'amélioration de son état de santé, Michael Schumacher suit l'évolution de son fils, Mick, en F1.

«Il va probablement courir en Formule 1 l’année prochaine. On est ravi d’avoir de nouveau un Schumacher au plus haut niveau de la compétition», ajoute Jean Todt.

Les nouvelles sur la santé de Michael Schumacher se font très rares, son épouse souhaitant que la convalescence de son mari se passe dans le respect de son intimité.